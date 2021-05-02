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Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi! Koronavirüste ne zaman rahatlayacağız? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?

Türkiye bir seneyi aşkın süredir hayatımızda olan koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanmaya gitti. Aşılama süreci devam ederken hayatımızı tamamen değiştiren koronavirüsün ne zaman biteceği merak konusu oldu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, rahatlama tarihini verdi. İşte detaylar...

02.05.2021 10:12 - Son Güncelleme: 02.05.2021 10:12
Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi! Koronavirüste ne zaman rahatlayacağız? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?

Saplık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, tedbirlere uyum ve hedeflenen grupların aşılanması ile rahat bir nefes alacağımız tarihi açıkladı.

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Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi! Koronavirüste ne zaman rahatlayacağız? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, koronavirüse karşı yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi! Koronavirüste ne zaman rahatlayacağız? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?

Prof. Dr. İlhan, herkesin samimi ve bilimin ışığında ilerlemesi gerektiğini belirterek, "Aşılamada belli bir rakamı tutturmuş, kapanma ile beraber kurallara uyan toplumda normale daha yakın bir yaşamın sürdüğüne şahit oluyoruz. Bu nedenle, bu kanıtlar ışığında baktığımızda vatandaşların aşı olması gerekiyor" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi! Koronavirüste ne zaman rahatlayacağız? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?

'VEFAT EDENLER ARASINDA AŞISINI YAPTIRMAYAN 65 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLER VAR'
Prof. Dr. İlhan, aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayan 65 yaş üzeri kişilere ilişkin, şunları söyledi:
"Maalesef şu an vefat edenler arasında 65 yaşın üstünde olup aşı sırası geldiği halde aşı yaptırmayan vatandaşlarımız var.

Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi! Koronavirüste ne zaman rahatlayacağız? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?

Bu, bir hekim olarak beni üzüyor. Aşı olma imkanı var, aşı sırası gelmiş, aşı olsaydı belki o büyüğümüz hastalığı hafif geçirecekti. Bu nedenle aşı olmak gerekiyor.