Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi! Koronavirüste ne zaman rahatlayacağız? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?
Türkiye bir seneyi aşkın süredir hayatımızda olan koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanmaya gitti. Aşılama süreci devam ederken hayatımızı tamamen değiştiren koronavirüsün ne zaman biteceği merak konusu oldu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, rahatlama tarihini verdi. İşte detaylar...
02.05.2021 10:12
- Son Güncelleme: 02.05.2021 10:12
Prof. Dr. İlhan, herkesin samimi ve bilimin ışığında ilerlemesi gerektiğini belirterek, "Aşılamada belli bir rakamı tutturmuş, kapanma ile beraber kurallara uyan toplumda normale daha yakın bir yaşamın sürdüğüne şahit oluyoruz. Bu nedenle, bu kanıtlar ışığında baktığımızda vatandaşların aşı olması gerekiyor" dedi.
'VEFAT EDENLER ARASINDA AŞISINI YAPTIRMAYAN 65 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLER VAR'
Prof. Dr. İlhan, aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayan 65 yaş üzeri kişilere ilişkin, şunları söyledi:
"Maalesef şu an vefat edenler arasında 65 yaşın üstünde olup aşı sırası geldiği halde aşı yaptırmayan vatandaşlarımız var.