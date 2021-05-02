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    İBB'ye bağlı İstanbul Halk Ekmek A.Ş.’nin sattığı organik ekmekten çivi çıktı!

    CHP'li yönetimindeki 'nin iştirak şirketlerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş.’nin sattığı organik ekmekten çivi çıktı. Durumu sosyal medya üzerinden paylaşan Yönetmen , tepki gösterdi.

    İBB'nin sattığı ekmekten çivi çıktı

    CHP'li yönetimindeki iştirak şirketlerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'nin sattığı organik ekmekten çivi çıktı.

    Yönetmen , sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

    "UCUZ ATLATTIM..."
    Yaşar, "Yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi / İHE organik ekmek yerim. İmamoğlu geldikten sonra, o da organik ekmeği çıkarmaya devam etti. Bugün ekmekten fotoğraftaki çivi çıktı. Ucuz atlattım, ya yutsaydım, en ucuzu diş kırılması olurdu. Ekrem İmamoğlu dikkatinize sunuyorum" ifadelerini kullandı.

    İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'nin konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

    İBB'NİN 'ENGELLENİYORUZ' YALANI
    Sattığı ekmekten çivi çıkan İBB'nin halk ekmek büfeleri üzerinden 'engelleniyoruz' yalanıyla giriştiği algı oyunu boşa çıkmıştı.

    Konuya ilişkin açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, büfelerin İBB tarafından gerekli izinler alınmadan zoraki bir şekilde ilçelere yerleştirilmek istendiğini vurguladı. İBB'nin mağdur edebiyatı yaptığını belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, "Engelleniyoruz! diye veryansın edip kameralara oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel İBB'ye bağlı İstanbul Halk Ekmek A.Ş.’nin sattığı organik ekmekten çivi çıktı!