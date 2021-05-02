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    • 02.05.2021 13:08
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    15 ülkeden Türkiye'ye gelenlerden istenmeyecek

    haberi... Yurt dışından Türkiye'ye gelenlerden istenen PCR test zorunluluğu 15 ülke için sona eriyor. Zorunluluğun kalktığı ülkeler arasında İngiltere, Ukrayna ve Çin de var.

    15 ülkeden Türkiye'ye gelenlerden PCR testi istenmeyecek

    önlemleri kapsamında daha önce yurt dışından gelen yolcular için zorunlu olan , 15 Mayıs itibariyle aralarında İngiltere, Ukrayna ve Çin'in de bulunduğu 15 ülkeden gelen yolculardan istenmeyecek.

    Yurt dışından Türkiye'ye gelen yolculara, uçuşlardan 72 saat önce aldıkları PCR testini ibraz etme zorunluluğu bulunuyor. Alınan yeni kararla birlikte 15 ülkeden gelen yolculardan PCR testi talep edilmeyecek. Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinde yer alan 'Türkiye'ye Seyahat' başlıklı bölümde yer alan açıklamada, "15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong Özerk Bölgesi ile Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan Türkiye'ye gelen kişilerin Türkiye'ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyecektir" denildi.

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