Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.05.2021 13:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.05.2021 13:30
    ABONE OL

    MSB: PKK/YPG, Afrin'de yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme gerçekleştirdiği saldırıda 1 çocuğun öldüğünü, annesi ile bir köylünün ise yaralandığını açıkladı.

    MSB: PKK yine tarlada çalışan sivilleri hedef aldı

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı" denildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    PKK HDP iş birliği o raporla bir kez daha gözler önüne serildi!
    Haberler Güncel MSB: PKK/YPG, Afrin'de yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı