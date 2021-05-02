MSB: PKK/YPG, Afrin'de yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı" denildi.

Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı. pic.twitter.com/xf73FDIgxL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 2, 2021