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    • 02.05.2021 12:55
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    sırasında geçirdi! Esra öğretmenden acı haber geldi

    'nın ilçesinde, te geçiren sınıf öğretmeni (29), kaldırıldığı hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Memleketi 'ın Çine ilçesinde toprağa verilen Esra öğretmenin ölümü, ailesi, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri ile sevenlerini yasa boğdu.

    Canlı derste beyin kanaması geçirdi! Acı haber geldi...

    Bodrum'da özel bir kolejde sınıf öğretmenliği yapan Esra Karaman, geçen 29 Nisan'da uzaktan eğitim sistemiyle sabah ilk derste öğrencileri ile buluştu. İkinci derste kendisini iyi hissetmeyen Karaman, hastaneye kaldırıldı.

    Beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek yoğun bakıma alınan Esra öğretmen, durumunun daha da kötüye gitmesi üzerine Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

    İki gün yoğun bakımda tedavi gören Esra öğretmen, yapılan müdahalelere rağmen dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

        Esra Kahraman'ın ölümü yakınları, sevenleri ve öğrencilerini yasa boğdu.

        Mert Karaman ile evli olan Esra Karaman memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde, dün akşam saatlerinde toprağa verildi.
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