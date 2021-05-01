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    • 01.05.2021 09:48
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    SON DAKİKA: 1 Mayıs provokasyonu: 'e yürümek isteyen grup polis tarafından gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle 'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı. Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle pankart açıp slogan atarak yürüyen gruptaki 15 kişi gözaltına alındı. Sabahtan itibaren Şişli'de 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

    DHA

    Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle pankart açıp slogan atarak yürüyen gruptaki 15 kişi gözaltına alındı.




    PROVOKATÖRLER TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEDİ
    İlk olarak Mecidiyeköy'de toplanan bir grup provokatör Taksim'e yürümek istedi.

    Polis grubun yürüyüşüne için vermedi. Öte yandan sabahtan itibaren Şişli'de 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

        Bir başka grup ise Tarlabaşı'ndan Taksim'e gitmeye çalıştı.


        Ancak bu gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.





        POLİS GALATASARAY MEYDANI'NDA MÜDAHALE ETTİ
        Polisin ara sokaklara koyduğu bariyerleri yıkarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruba, polis Galatasaray Meydanı'nda müdahale etti.




        Beyoğlu Tarlabaşı'ndan sloganlar eşliğinde toplanan bir grup, Galatasaray Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis bariyerlerini devirerek Galatasaray Meydanı girişine gelen eylemcilere polis müdahale etti. Eylemciler polis tarafından gözaltına alındı.

        K-9 BOMBA ARAMA KÖPEKLERİ MEYDAN VE ÇEVRESİNDE ARAMA YAPTI
        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Önlemler kapsamında, K-9 bomba arama köpekleri meydan ve çevresinde arama yaptı.

        K-9 köpekleti arama yaptı


        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı ile Gezi Parkı polis barikatlarıyla çevrelendi ve anıtın bulunduğu alan yaya trafiğine kapatıldı. Park ve çevresinde polis ekiplerine ait gözetim ve nöbet noktaları oluşturuldu. Çevik kuvvet ekipleri meydan ve çevresine konuşlandırıldı. Bunun yanı sıra meydan ve çevresi K-9 bomba arama köpekleri tarafından kontrol edildi.

        Öte yandan M2 Yenikapı - Hacıosman metro istasyonunun Taksim, Şişhane ve Osmanbey istasyonları kapatıldı.

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