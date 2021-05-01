CHP'nin yayın organı Halk TV'de geçen yıl akla ziyan sözleriyle gündeme gelen Şeyda Taluk, "Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen" demişti. Taluk'un bu akla ziyan sözlerini eleştirenler kendilerini karakolda buldu.
4 BİN SORUŞTURMA AÇILDI
Taluk, skandal sözlerine sosyal medyada tepki gösteren herkesi tek tek savcılığa şikâyet etti. Sadece İstanbul Adliyesi'nde Taluk'un şikâyeti üzerine yaklaşık 4 bin soruşturma açıldığı tespit edildi.
Türkiye genelinde ise Taluk mağdurlarının sayısı tam olarak bilinmiyor. Şikâyet üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alınan vatandaşlar, toplumu ayrıştıran sözleri nedeniyle Taluk'un yargılanması gerekirken, kendilerine suçlu muamelesi yapıldığını dile getirdi.