Tam kapanmada Cumartesi Pazar marketler bakkallar açık mı? Hafta sonu marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 18 gün süren sokağa çıkma yasakları kapsamında market alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar marketlerin açılış kapanış saatlerini sorguluyor. Marketlerin hafta sonu çalışma düzenlerine değişiklik getirilmişti.
CUMARTESİ PAZAR MARKETLER AÇIK MI?
sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise marketler kapalı olacak.
MARKET VE BAKKALLAR 10:00-17:00 ARASI AÇIK
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.