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    • 01.05.2021 08:57
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    Tam kapanmada Cumartesi Pazar marketler bakkallar açık mı? Hafta sonu marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

    Türkiye tam kapanma döneminde evde kalmaya ve sokağa çıkma yasaklarına uymaya devam ediyor. 18 gün süren yasaklar kapsamında vatandaşların belirlenen saatler içerisinde markete gitme hakkı bulunuyor. Peki marketler bakkallar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Tam kapanmada Cumartesi Pazar marketler bakkallar açık mı?

    takvim.com.tr
    Tam kapanmada Cumartesi Pazar marketler bakkallar açık mı?

    Tam kapanmada Cumartesi Pazar marketler bakkallar açık mı? Hafta sonu marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 18 gün süren sokağa çıkma yasakları kapsamında market alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar marketlerin açılış kapanış saatlerini sorguluyor. Marketlerin hafta sonu çalışma düzenlerine değişiklik getirilmişti.

    CUMARTESİ PAZAR MARKETLER AÇIK MI?

    sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise marketler kapalı olacak.

    MARKET VE BAKKALLAR 10:00-17:00 ARASI AÇIK

    Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

        ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI KALACAK

        Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

        Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.
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        Haberler Güncel Tam kapanmada Cumartesi Pazar marketler bakkallar açık mı? Hafta sonu marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?