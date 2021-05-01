Tam kapanmada Cumartesi Pazar marketler bakkallar açık mı? Hafta sonu marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

MARKET VE BAKKALLAR 10:00-17:00 ARASI AÇIK

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.