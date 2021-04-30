Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün 2009'da Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi tatil yapılan bir gün olduğunu söyledi.
Tarkan Zengin, 1 Mayıs'ın Osmanlı'da kutlandığını, İnönü Hükümetince yasaklandığını hatırlatarak, "1 Mayıs Menderes döneminde özgürleşen, 27 Mayıs darbesiyle yasaklanan, 1975-1978 arası kutlanan, 12 Eylül darbesiyle yasaklanan, Özal'la birlikte serbestleşen, 2009'da Erdoğan Hükümeti tarafından resmi tatil yapılan bir gündür" ifadelerini kullandı.
DÜNYADA 1 MAYIS
Sabah'ın haberine göre Tarkan Zengin, şunları söyledi:
1 Mayıs 1886 tarihinde Amerikan işçileri 'Bugünden itibaren günde 8 saatten fazla çalışmayacaktır. 8 saat çalışma. 8 saat dinlenme. 8 saat eğitim' sloganı etrafında birleşmişlerdi. İşçiler, günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma süresinin, günlük 8 saate indirilmesi talebiyle iş bıraktılar.
4 Mayıs 1886 Haymarket Meydanında bir protesto mitingi çağrısı yapıldı. Mitingin dağılması esnasında 200 kişilik bir gurup ile polisler arasında olaylar çıktı. Atılan bir bomba sonucu yedi polis öldü. Polisin ateş açması sonucu daha fazla sayıda polis ve dört işçi hayatını kaybetti.
1889'da Paris'te toplanan 2. Enternasyonal'a, Amerikalı sendika lideri Samuel Gompers bir mesaj göndererek yaşananları anlatır. Burada alınan kararla 1 Mayıs uluslararası nitelik kazandı. 1 Mayıs Amerika'da doğmuş olmasına rağmen orada Emek Günü olarak Eylül'ün ilk Pazartesi resmi olarak kutlanmaktadır.