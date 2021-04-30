"İŞÇİ BAYRAMI DEĞİL BAHAR BAYRAMI"

1925'te 1 Mayıs 'Bahar Bayramı' olarak düzenleniyor. 1935 yılında ise 1 Mayıs, işçi bayramı olarak değil de 'Bahar ve Çiçek Bayramı' olarak ücretsiz tatil günü ilan ediliyor. 1935'te 1 Mayıs bildirisi dağıttıkları gerekçesiyle yine tutuklamalar oluyor.

"1 MAYIS'I İNÖNÜ YASAKLADI MENDERES ÖZGÜRLEŞTİRDİ"

Tek parti döneminde yasak olan 1 Mayıs Merhum Menderes'le birlikte 1951'de yarım ücretli, 1956'da tam ücretli tatil yapılmıştır. 1 Mayıs 1960 tarihinde radyodan işçilerin 1 Mayıs'ını tebrik eden ilk Başbakan da rahmetli Adnan Menderes olmuştur.