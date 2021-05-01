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    • 01.05.2021 09:35
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    alma ekranı! E-Devlet ? Çalışma belgesi neden alınamıyor?

    alma ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. E-Devlet ? Çalışmak için belge alması gereken vatandaşlar bu belgeleri E-Devlet aracılığıyla sağlayabiliyor. Ancak belgeye erişimde sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor. Peki E-Devlet nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Çalışma izin belgesi alma ekranı! E-Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? Çalışma belgesi neden alınamıyor?

    Çalışma izin belgesi E-Devlet! Çalışma izin belgesi alma ekranı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. E-Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır sorusuna yanıt aranıyor. Çalışma bilgisi almak isteyen vatandaşlar yoğunlukla karşılaşıyor ve bu nedenle görev belgesini alamıyor. Peki E-Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır?

    ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMA!

    İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "görev belgesi" genelgesine göre; muafiyet kapsamında olanların, e-Devlet üzerinden alacakları belgeyi denetimlerde göstermeleri zorunlu olacak.

    Vatandaşlar kendilerine ait şifre ile girdikleri e-Devlet sistemi üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girecek.

    Buradaki seçenekler arasından "çalışma muafiyet izin belgesi işlemleri" kısmı seçilerek başvuru onaylanacak. Başvurunun alındığına ve onaylandığına dair SMS ile bilgilendirme yapılacak.

    İlgili bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda, bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğu tespit edilecek.

    Tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek.

    ÇALIŞMA BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Başvuruda bulunan çalışanbu belgenin çıktısını alarak işyeri yetkilisine imzalatacak.

        ÇALIŞMA BELGESİ NEDEN ALINAMIYOR?

        İlgili bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda, bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğu tespit edilecek.

        Tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek.

        Başvuruda bulunan çalışanbu belgenin çıktısını alarak işyeri yetkilisine imzalatacak.

        KLASİK METOT DA VAR

        e-Devlet üzerinden gerekli çalışma izin belgesini alamayanlara için Süleyman Soylu şu açıklamayı yaptı;

        "Çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun 'Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum' diye bir kağıt imzalayacak.

        Yani hem e-Devlet üzerinden bunu çok rahat bir şekilde vereceğiz, kimseden yazı alınmasına gerek kalmayacak. Eğer alınamıyorsa da iş yerinden bir belge alınabilecek. Hem klasik hem modern metodumuz var."
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