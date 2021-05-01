Çalışma izin belgesi alma ekranı! E-Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? Çalışma belgesi neden alınamıyor?

Çalışma izin belgesi E-Devlet! Çalışma izin belgesi alma ekranı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. E-Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır sorusuna yanıt aranıyor. Çalışma bilgisi almak isteyen vatandaşlar yoğunlukla karşılaşıyor ve bu nedenle görev belgesini alamıyor. Peki E-Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır?
ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMA!
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "görev belgesi" genelgesine göre; muafiyet kapsamında olanların, e-Devlet üzerinden alacakları belgeyi denetimlerde göstermeleri zorunlu olacak.
Vatandaşlar kendilerine ait şifre ile girdikleri e-Devlet sistemi üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girecek.
Buradaki seçenekler arasından "çalışma muafiyet izin belgesi işlemleri" kısmı seçilerek başvuru onaylanacak. Başvurunun alındığına ve onaylandığına dair SMS ile bilgilendirme yapılacak.
İlgili bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda, bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğu tespit edilecek.
Tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek.