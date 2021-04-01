Türkiye, 14 Ocak'ta başlattığı koronavirüs aşı kampanyasında, başarısını sürdürüyor. Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı, belirlenen gruplara sıra geldikçe peyderpey ilerliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde 60 yaş üzeri vatandaşlar, onların eşleri ve bazı kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar için aşılama süreci başladı.

15 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'nin dört bir yanında, en ücra köylere kadar dağıtımı yapılan aşıların uygulamaları devam ederken, uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 15 milyonu geçti.