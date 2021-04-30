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    • 30.04.2021 12:10
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    2 günde 100 bin araç geçti! 'nde öncesi rekor yoğunluk

    Dün akşam başlayan "" öncesi İstanbul dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, 'nde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. 2 günde Bolu Dağı Tüneli'nden geçen araç sayısı 100 bini aştı.

    2 günde 100 bin araç geçti

    "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak bilinen Anadolu Otoyolu geçişindeki 'nden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" süreci öncesinde 2 günde 100 binden fazla geçiş yaptı.

    Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, "tam kapanma" öncesi yaşanan trafik yoğunluğu dün akşam saat 17.00'den sonra azaldı.

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    İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da yaşayan vatandaşların, memleketlerine gitmek için yola çıkması otoyolda yoğunluğa neden oldu.

    Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen sürücülerin yola çıkmasıyla otoyoldan geçen araç sayısı belli oldu.

    Karayolları Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğinden alınan bilgiye göre, Bolu Dağı Tüneli'nden "tam kapanma" süreci öncesinde, 28 Nisan'da 40 bin, 29 Nisan'da ise 60 binin üzerinde araç geçti.

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