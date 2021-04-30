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    • 30.04.2021 11:49
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    SON DAKİKA: Türkiye'den İsrail'e flaş Doğu Kudüs çağrısı

    Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Hükümetine, seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilmesini teminen, nın hükümlerine riayet ederek, (Doğu Kudüs'teki) engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

    Türkiye'den İsrail'e flaş Doğu Kudüs çağrısı
    Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Hükümetine, Filistin seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilmesini teminen, 1995 Oslo Geçici Anlaşmasının hükümlerine riayet ederek, (Doğu Kudüs'teki) engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.


    Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistin seçimleri hakkında açıklamada şu ifadeler yer verildi:

    "li grupların katılımıyla dün gerçekleştirilen toplantı sonucunda, Filistin'de 2006 yılından bu yana ilk kez düzenlenmesi öngörülen parlamento ve başkanlık seçimlerinin ertelenmesine karar verildiği üzüntüyle öğrenilmiştir.

    Filistinli grupları bu yönde karar almaya sevkeden temel sebebin, İsrail'in özellikle Doğu Kudüs'te seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda tarafından yapılan başvuruyu yanıtsız bırakması ve seçim kampanyası yürütülmesine izin vermemesi olduğu görülmektedir.

    İsrail Hükümetine, Filistin seçimlerinin biran önce gerçekleştirilmesini teminen, nın hükümlerine riayet ederek, sözkonusu engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulunuyoruz.

    Öte yandan, seçimlerin ertelenmesine ilişkin alınan kararın, ülkemizin de büyük önem atfettiği Filistinlilerarası uzlaşı sürecini menfi yönde etkilememesini temenni ediyor ve Filistinli tüm grupları birlik ve uzlaşı yolunda çaba sarfetmeyi sürdürmeye teşvik ediyoruz."

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