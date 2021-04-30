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    • 30.04.2021 11:43
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    Tam kapanmada Borsa İstanbul (BIST) çalışıyor mu? 18 günlük ?

    ? Tam kapanmada Borsa İstanbul çalışıyor mu? Tam kapanma döneminde birçok kurum ve kuruluş çalışmayacak. Karantina nedeniyle çalışmayacak kurumların hangileri olduğu da merak ediliyor. Borsa İstanbul (BIST) çalışıyor mu sorusunun yanıtı haberimizde!

    takvim.com.tr
    Tam kapanmada Borsa İstanbul BIST çalışıyor mu? 18 günlük tam kapanmada borsa açık mı?

    Tam kapanmada borsa açık mı? Tam kapanmada Borsa İstanbul BIST çalışıyor mu? Tam kapanma döneminde birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. Bankaların durumunun yanı sıra bir diğer merak edilen konu da Borsa İstanbul'un açık olup olmadığı. Peki tam kapanmada Borsa İstanbul açık mı?

    TAM KAPANMADA BORSA AÇIK MI?

    30. maddede yer alan "Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)" ile 42. maddede yer alan "10.00-16.00 saatleri arasında sayıları Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları" muaf tanımlarından anlaşılacağı üzere tam kapanma süresince bankalar, piyasalar açıkken haliyle borsa işlem görmeye devam edecek.

    Borsa İstanbul tarafından aksi bir açıklama yapılmadığı taktirde borsamız işlem görmeye devam edecek.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

    Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

    Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.

        Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

        Bugün 19.00'da başlayan tam kapanmayla birlikte kesintisiz sokağa çıkma yasağı 17 Mayıs saat 05.00'e kadar devam edecek.

        Bu doğrultuda, muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı (genel niteliği bulunmayan) sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kişilerin yapacakları şehirlerarası seyahatler de izne tabi olacak.

        SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYANLARA VERİLECEK CEZA

        Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca işlem yapılabilir. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.
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        Haberler Güncel Tam kapanmada Borsa İstanbul (BIST) çalışıyor mu? 18 günlük tam kapanmada borsa açık mı?