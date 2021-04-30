Tam kapanmada Borsa İstanbul BIST çalışıyor mu? 18 günlük tam kapanmada borsa açık mı?

Tam kapanmada borsa açık mı? Tam kapanmada Borsa İstanbul BIST çalışıyor mu? Tam kapanma döneminde birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. Bankaların durumunun yanı sıra bir diğer merak edilen konu da Borsa İstanbul'un açık olup olmadığı. Peki tam kapanmada Borsa İstanbul açık mı?
TAM KAPANMADA BORSA AÇIK MI?
30. maddede yer alan "Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)" ile 42. maddede yer alan "10.00-16.00 saatleri arasında sayıları Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları" muaf tanımlarından anlaşılacağı üzere tam kapanma süresince bankalar, piyasalar açıkken haliyle borsa işlem görmeye devam edecek.
Borsa İstanbul tarafından aksi bir açıklama yapılmadığı taktirde borsamız işlem görmeye devam edecek.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASI
Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.
Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.