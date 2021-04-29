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    • 29.04.2021 12:14
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    • 29.04.2021 12:23
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    SON DAKİKA: Tam kapanma öncesi ulaşıma kapatıldı

    Son dakika haberine göre, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle alınan tam kapanma kararı nedeniyle şehirlerarası yollarda yoğunluk yaşanıyor. Bu nedenle  mevkisinde tünel girişi bir süre kapatıldı.

    takvim.com.tr


    Tam kapanma kararının duyurulmasının ardından yola çıkanlar, İstanbul'dan Anadolu'daki memleketlerine gitmeye başladı. Bu akşam başlayacak 17 günlük kısıtlama öncesi yola çıkan sürücüler, TEM yolu Bolu Dağı mevkisinde yoğunluğa neden oldu.


    Yolun Ankara yönünde trafik artarken, İstanbul yönü ise boş kaldı. Ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi.



    TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK DURDURULDU
    Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti, 09.30'daki kontrollü trafiğe kapatılışın ardından saat 11.15'te bir kez daha trafiğe kapatıldı. Yoğunluğun azalmasının ardından Ankara istikameti tekrar trafiğe açılacak.

        ANADOLU OTOYOLU'NDA "TAM KAPANMA" ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI
        İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da yaşayan vatandaşların memleketlerine gitmek için yolculukları sürüyor.


        Sürücüler, otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve Abant kavşağı kesiminde yoğunluğa neden oluyor. Araç yoğunluğu ve hasarlı trafik kazalarının da etkisiyle güzergahta ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor.

        Uzun araç kuyruğu oluşan bölgede, trafik ve Karayolları ekipleri otoyolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki trafik akışı, drone ile görüntülendi. Öte yandan otoyolun Kocaeli kesiminde ise akıcı yoğunluk yaşanıyor.

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