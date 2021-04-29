

Sürücüler, otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve Abant kavşağı kesiminde yoğunluğa neden oluyor. Araç yoğunluğu ve hasarlı trafik kazalarının da etkisiyle güzergahta ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor.



Uzun araç kuyruğu oluşan bölgede, trafik ve Karayolları ekipleri otoyolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki trafik akışı, drone ile görüntülendi. Öte yandan otoyolun Kocaeli kesiminde ise akıcı yoğunluk yaşanıyor.

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