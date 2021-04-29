Kripto para borsalarını karıştıran Thodex vurgununda yeni gelişmeler yaşandı.
AĞABEYİ VE KIZ KARDEŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Thodex'in sahibi firari Faruk Fatih Özer'in 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, kız kardeşi Serap Özer ve abisi Gökhan Özer'in ifadeleri ortaya çıktı.
ŞİRKETİN TÜM BELGELERİNİ YANINDA GÖTÜRDÜ
Şirketin tek yöneticisinin kardeşi olduğunu söyleyen Serap Özer, kendisinin yaklaşık 3 yıldır ofis işlerini yürüttüğünü söyledi. Muhasebe işlerini farklı bir firmanın yaptığını kendisinin ise aracı olduğunu ifade etti.
18 NİSAN KRİTİK TARİH
Faruk Fatih Özer'in 18 Nisan 2021 tarihinden itibaren şirkete ait hacklenme raporu, şirket davalarıyla ilgili dökümanlar, mizan ve bütçeye ilişkin belgeler, karar, pay, genel kurul defterini istediğini söyleyen Serap Özer, kardeşinin bu belgeleri yanında götürdüğünü bildiğini söyledi.