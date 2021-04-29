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    • 29.04.2021 18:51
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    ’in ’in kız kardeşi ve ağabeyi ’in ifadeleri ortaya çıktı! Tüm belgeleri...

    Kripto para borsalarını karıştıran vurgununda yeni gelişmeler yaşandı. Thodex’in sahibi firari ’in 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, kız kardeşi ve abisi ’in ifadeleri ortaya çıktı. Faruk Fatih Özer’in son günlerde işlerinin kötü gittiğini, şirketi devretmeyi ya da ortak bulmayı düşündüğünü söylediğini ifade ettiler. Özer’in 18 Nisan’da şirketin tüm belgelerini istediği de ifadelerde ortaya çıktı. İşte detaylar...

    DHA
    Kripto kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı

    Kripto para borsalarını karıştıran Thodex vurgununda yeni gelişmeler yaşandı.

    AĞABEYİ VE KIZ KARDEŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
    Thodex'in sahibi firari Faruk Fatih Özer'in 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, kız kardeşi Serap Özer ve abisi Gökhan Özer'in ifadeleri ortaya çıktı.

    ŞİRKETİN TÜM BELGELERİNİ YANINDA GÖTÜRDÜ
    Şirketin tek yöneticisinin kardeşi olduğunu söyleyen Serap Özer, kendisinin yaklaşık 3 yıldır ofis işlerini yürüttüğünü söyledi. Muhasebe işlerini farklı bir firmanın yaptığını kendisinin ise aracı olduğunu ifade etti.

    18 NİSAN KRİTİK TARİH
    Faruk Fatih Özer'in 18 Nisan 2021 tarihinden itibaren şirkete ait hacklenme raporu, şirket davalarıyla ilgili dökümanlar, mizan ve bütçeye ilişkin belgeler, karar, pay, genel kurul defterini istediğini söyleyen Serap Özer, kardeşinin bu belgeleri yanında götürdüğünü bildiğini söyledi.

        Faruk Fatih Özer'in yurt dışına gideceğini söylemediğini anlatan Serap Özer, şirketteki işlerin kötüye gittiğini yurt dışında ortak aradığırı birkaç yabancı bankayla görüştüğünü söylediğini belirtti.

        BENDEN HESAP AÇMAMI İSTEDİ, ONLARI KULLANDI
        Özer'in abisi Gökhan Özer ise, kendisine ait bir reklam danışmanlık şirketi olduğunu, Thodex ile hiçbir bağlantısı olmadığını söyledi. Kardeşinin kendisinden hesap açmasını isteyip bu hesaplarını kullandığını anlatan Gökhan Özer, hesaplarla ilgili de herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti.


        Güven Özer

        Kardeşinin kendi şirketinde tek başına yetkili olduğunu söyleyen Gökhan Özer, son dönemlerde işlerin kötü gittiğini ve şirketi tamamen devretmeye karar verdiğini veya ortak bulacağını anlattığını iddia etti.

        Gideceğine ilişkin de herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyen Özer üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

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