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    • 29.04.2021 10:03
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    SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya "pençe" darbesi: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi

    Son dakika haberi! 'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan'da yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 5 terörist SİHA’larla etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi.

    AA
    PKK'ya pençe darbesi! 42’ye yükseldi

    (), 'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 5 PKK'lı teröristin silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist SİHA'larımız ile etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya "pençe" darbesi: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi