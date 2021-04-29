RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

SON DAKİKA: Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başladı: 5 bin 280 personel katılıyor

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Hakkari'de 5 bin 280 personelin katılımıyla Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonlarının başlatıldığını açıkladı. 11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonlarında, 22 terörist etkisiz hale getirildi, 75 iş birlikçi yakalandı

29.04.2021 09:15 - Son Güncelleme: 29.04.2021 09:30
SON DAKİKA: Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başladı: 5 bin 280 personel katılıyor

İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Hakkari'de 5 bin 280 personelin katılımıyla "Eren Cudi-Besta" ve "Eren Kazan-Oğul" operasyonlarının başlatıldığını bildirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başladı: 5 bin 280 personel katılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren Operasyonları", halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

Teröre bir darbe daha! 5 bin 280 personel katılıyor

SON DAKİKA: Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başladı: 5 bin 280 personel katılıyor

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla eş zamanlı ve koordineli olarak yurt içinde bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak,

SON DAKİKA: Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başladı: 5 bin 280 personel katılıyor

teröristlerin sözde barınma alanları arası geçişlerini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta "Eren Cudi-Besta" ve Hakkari'de "Eren Kazan-Oğul" operasyonları başlatıldı.

SON DAKİKA: Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başladı: 5 bin 280 personel katılıyor

5 BİN 280 PERSONEL GÖREV ALIYOR
Operasyonlarda, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 352 operasyonel tim, 5 bin 280 personel görev alıyor.