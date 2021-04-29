SON DAKİKA: Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başladı: 5 bin 280 personel katılıyor
Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Hakkari'de 5 bin 280 personelin katılımıyla Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonlarının başlatıldığını açıkladı. 11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonlarında, 22 terörist etkisiz hale getirildi, 75 iş birlikçi yakalandı
29.04.2021 09:15
- Son Güncelleme: 29.04.2021 09:30
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren Operasyonları", halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.
Teröre bir darbe daha! 5 bin 280 personel katılıyor