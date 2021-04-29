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    • 29.04.2021 10:54
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    Tarih açıklaması geldi! LGS ? 2021 LGS YKS ne zaman yapılacak?

    LGS ? 2021 LGS YKS sınavlarının ne zaman yapılacağı ve ertelenip ertelenmeyeceği merak edilen konulardan birisi oldu. Her yıl hem LGS hem de YKS sınavlarına milyonlarca aday giriş yapıyor. Sınavlarda başarılı olmak için ter dökecek adaylarda gözler sınav tarihlerine çevrildi. Tam kapanma kararlarıyla birlikte LGS YKS ertelenecek mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

    takvim.com.tr
    Tarih açıklaması geldi! LGS YKS ertelenecek mi? 2021 LGS YKS ne zaman yapılacak?

    LGS YKS ertelenecek mi? Milyonlarca kişinin giriş yapacağı LGS ve YKS sınavlarında erteleme olup olmayacağı sorgulanıyor. Tam kapanma kararlarıyla birlikte hayat duracak ve birçok yer kapalı olacak. Liselerde sınavlar iptal olacak. Peki LGS YKS ertelenecek mi?

    LGS YKS ERTELENECEK Mİ?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Lise sınavlarıyla ilgili Selçuk, "17 Mayıs'tan sonra şu an için verilmiş bir karar yok. Aynı şekilde devam edeceğiz. Temel eğitime ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak" ifadelerini kullandı.

    Bakan Selçuk, tam kapanmada öğretmenlerin okula gitmeyeceğini de açıkladı.

    YKS VE LGS AÇIKLAMASI

    Öğrencilerin merakla beklediği YKS ve LGS sınavlarıyla ilgili de Bakan Selçuk, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil. YKS ve LGS belirlenen tarihlerde yapılacak" dedi.

    ÖZEL EĞİTİM KURUMLARININ DURUMU

    Özel eğitim kurumlarının durumunu da açıklayan Selçuk, "8 ve 12. sınıflarda öğrenme eksikliklerimizi gördüğümüz için köy okullarımızı 5 gün açtık, İlkokullarımızı daha çok açtık. Çünkü buralarda problem gördük. Şimdi tam kapanma ile ilgili süreçte Bilim Kurulu'ndan tüm kurumların kapanması tavsiyesi geldi. Tam kapanma sürecinde bu okullarımız da kapalı kalacak" dedi.

        KARNELER 2 TEMMUZ'DA VERİLECEK

        Okulların açık olacağı tarihi de açıklayan Bakan Selçuk, "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz" ifadelerini kullandı.
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