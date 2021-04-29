Tarih açıklaması geldi! LGS YKS ertelenecek mi? 2021 LGS YKS ne zaman yapılacak?

LGS YKS ERTELENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Lise sınavlarıyla ilgili Selçuk, "17 Mayıs'tan sonra şu an için verilmiş bir karar yok. Aynı şekilde devam edeceğiz. Temel eğitime ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, tam kapanmada öğretmenlerin okula gitmeyeceğini de açıkladı.

YKS VE LGS AÇIKLAMASI

Öğrencilerin merakla beklediği YKS ve LGS sınavlarıyla ilgili de Bakan Selçuk, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil. YKS ve LGS belirlenen tarihlerde yapılacak" dedi.