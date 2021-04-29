SON DAKİKA: Kazakistan Fahri Konsolosu Halil Uluer ile 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza MOBESE kamerasında!

Saymakla bitmeyecek görevlerin üstesinden gelmiş, mümtaz bir insandı. Halil Uluer'i ebediyete uğurlamak için burada bulunuyorum. Hepimiz çok üzgünüz. Hepimize hayat veren, hayat dolu bir insandı. Bundan sonra hayat çok eksik olacak. Nevşehir'in, tüm Türkiye'nin ve tüm Kazakistan'ın başı sağ olsun" diye konuştu.

Uluer çiftinin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Güzelyurt Mahallesindeki Taşlıbel mezarlığında toprağa verildi. Kazada ölen Demirhan çiftinin cenazesi de Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde toprağa verildi.