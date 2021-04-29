SON DAKİKA: Kazakistan Fahri Konsolosu Halil Uluer ile 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza MOBESE kamerasında!

Kocaeli'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer (52) ve eşi Fatma Uluer (47) memleketleri Nevşehir'de toprağa verildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit Akmeşe mevkiinde dün meydana gelen kazada İstanbul yönüne giden Kazakistan Nevşehir Konsolosu Halil Uluer yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dijital yol bilgilendirme tabelasının bulunduğu direğe çarptı. Kazada, konsolosluğa ait otomobilde sürücü Halil Uluer ile yanında bulunan eşi Fatma Uluer, iş insanı Ahmet Demirhan ve eşi Ayşe Demirhan hayatlarını kaybetti.
Turizm, havacılık, denizcilik sektöründe 8 şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapan Halil Uluer, çok sayıda sivil toplum kuruluşunda görev yaptı. Müsiad Nevşehir Kurucu Şube Başkanı, Dünya Yaşlanma Konseyi Genel Başkan Yardımcısı ve Yatırım Başkanı, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti üyesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği üyesi, Kapadokya Havacılık Kulübü Derneği Kurucusu ve Başkanı, Kazakistan-Türkiye İşbirliği Konseyi Yönetim Kurulu üyesi, Tütap Türkiye Tanıtma Platformu Onur Kurulu üyesi olan Uluer'in ölümü, kentte üzüntüyle karşılandı.