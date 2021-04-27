İzmit'te Kuzey Marmara Otoyolunda meydana gelen kazada, olay yerinde hayatını kaybeden Nevşehir Kazakistan Fahri Konsolosu Halil Uluer, eşi Fatma Uluer ile beraberinde bulunan Ahmet Demirhan'ın cenazeleri yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.