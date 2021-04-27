Kaza saat 18.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit Akmeşe mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Kazakistan Konsolosluğuna ait otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dijital yol bilgilendirme tabelasının bulunduğu direğe çarptı.
Direk yola devrilirken, yol kenarındaki duvara çıkan otomobil devrildi. Kazada, konsolosluğa ait otomobilde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.
ŞOFÖRÜ İZİNLİ OLDUĞU İÇİN OTOMOBİLİ KENDİ KULLANIYORMUŞ
İzmit'te Kuzey Marmara Otoyolunda meydana gelen kazada, olay yerinde hayatını kaybeden Nevşehir Kazakistan Fahri Konsolosu Halil Uluer, eşi Fatma Uluer ile beraberinde bulunan Ahmet Demirhan'ın cenazeleri yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.