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    'te kistan Konsolosluğu'na ait araç kaza yaptı! Fahri Konsolos , eşi ve bir kişi hayatını kaybetti

    ’te, ’nda kistan Konsolosluğuna ait otomobilin dijital tabelanın bulunduğu direğe çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada, olay yerinde yaşamını yitiren , eşi ile beraberinde bulunan 'ın olduğu öğrenildi.

    DHA
    Fahri Konsolos Halil Uluer, eşi ve 1 kişi kazada öldü

    Kaza saat 18.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit Akmeşe mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Kazakistan Konsolosluğuna ait otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dijital yol bilgilendirme tabelasının bulunduğu direğe çarptı.

    Direk yola devrilirken, yol kenarındaki duvara çıkan otomobil devrildi. Kazada, konsolosluğa ait otomobilde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.

    ŞOFÖRÜ İZİNLİ OLDUĞU İÇİN OTOMOBİLİ KENDİ KULLANIYORMUŞ

    İzmit'te Kuzey Marmara Otoyolunda meydana gelen kazada, olay yerinde hayatını kaybeden Nevşehir Kazakistan Fahri Konsolosu Halil Uluer, eşi Fatma Uluer ile beraberinde bulunan Ahmet Demirhan'ın cenazeleri yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Şoförün bugün izinli olduğu ve otomobili Halil Uluer'in kullandığı öğrenildi.

        YOL YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

        Uyarı tabelasının yola devrilmesi nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, yapılan çalışmaların demir direkler kaldırıldı.

        Temizlik çalışmasının ardından otoyol, kazadan 3.5 saat sonra tekrar ulaşıma açıldı.

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        Fahri Konsolos Halil Uluer, eşi ve 1 kişi kazada öldü
        Haberler Güncel İzmit'te Kazakistan Konsolosluğu'na ait araç kaza yaptı! Fahri Konsolos Halil Uluer, eşi ve bir kişi hayatını kaybetti