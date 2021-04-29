29 Nisan bugün marketler saat kaçta kapanacak? BİM A101 ŞOK marketler kaçta kapanır?

Marketler bugün saat kaçta kapanacak? BİM A101 ŞOK marketler kaçta kapanır? 29 Nisan günü tam kapanma başlıyor ve vatandaşlar 18 gün boyunca evde kalacak. Tam kapanma öncesi son hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar marketler kaçta kapanır sorusunun cevabını sorguluyor. Peki marketler bugün saat kaçta kapanacak?
MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.
MARKETLER KAÇTA KAPANACAK?
- 29 Nisan günü marketler saat 18:00'de kapanacak.