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    • 29.04.2021 10:40
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    29 Nisan bugün ? BİM A101 ŞOK ?

    BİM A101 ŞOK ? Marketler bugün saat kaçta kapanacak? 29 Nisan günü başlayacak tam kapanma öncesi vatandaşlar market alışverişlerini tamamlıyor. Peki, BİM A101 ŞOK marketler kaçta kapanır? Marketler bugün saat kaçta kapanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    29 Nisan bugün marketler saat kaçta kapanacak? BİM A101 ŞOK marketler kaçta kapanır?

    Marketler bugün saat kaçta kapanacak? BİM A101 ŞOK marketler kaçta kapanır? 29 Nisan günü tam kapanma başlıyor ve vatandaşlar 18 gün boyunca evde kalacak. Tam kapanma öncesi son hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar marketler kaçta kapanır sorusunun cevabını sorguluyor. Peki marketler bugün saat kaçta kapanacak?

    MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!

    Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

    Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

    Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

    MARKETLER KAÇTA KAPANACAK?

    - 29 Nisan günü marketler saat 18:00'de kapanacak.

        SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYANLARA VERİLECEK CEZA

        Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca, işlem yapılabilir.

        Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.
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