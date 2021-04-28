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    • 28.04.2021 11:01
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    Son dakika: depremi hakkındaki soruşturmada flaş gelişme: 22 gözaltı kararı!

    Son dakika haberleri... 'deki depremde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu sonrası 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    İzmir depremi soruşturmasında flaş gelişme

    Son dakika haberleri... 'deki depremde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu sonrası 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görevli 3 akademisyen tarafından enkazlardan numune alınarak analiz edildikten sonra, binaların yıkılma nedeninin standartlara uygun olmayan malzeme ve beton kullanıldığı, projelendirme hatalarından kaynaklandığı belirlendi.

    ne ait bilirkişi raporu sonrasında ayrıca kusurları bulunduğu tespit edilen 17 kamu görevlisi hakkında da savcılık tarafından soruşturma izni istendi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İzmir depremi hakkındaki soruşturmada flaş gelişme: 22 gözaltı kararı!