Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Ramazan Bayramı tatili için karar geldi. Bu sene 13 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan Bayramı'nın tatili için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ilgili yazı gönderildi. Bu noktada vatandaşlar 'Bayram tatili 9 gün mü?' sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Peki, Kamuda bayram tatili kaç gün oldu? 9 gün mü? Bayram tatili ne zaman başlıyor? İşte konuya ilişkin tüm bilgiler!