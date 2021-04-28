Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Ramazan Bayramı tatili için karar geldi. Bu sene 13 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan Bayramı'nın tatili için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ilgili yazı gönderildi. Bu noktada vatandaşlar 'Bayram tatili 9 gün mü?' sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Peki, Kamuda bayram tatili kaç gün oldu? 9 gün mü? Bayram tatili ne zaman başlıyor? İşte konuya ilişkin tüm bilgiler!
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla illere yazı gönderildi. Koronavirüs salgınının önüne geçilmek amacıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği belirtildi.
"30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."
Bu açıklamayla birlikte Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı!