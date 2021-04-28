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    • 28.04.2021 09:53
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    Bayram tatili kaç gün 2021? Kamuda idari izin genelgesi son dakika: kaç gün oldu 2021? 9 gün mü?

    Bayram tatili kaç gün oldu? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren için karar geldi. Bu sene 13 Mayıs'ta başlayacak olan 'nın tatili için İdari İşler Başkanı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ilgili yazı gönderildi. Bu noktada vatandaşlar '?' sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Peki, ? 9 gün mü? Bayram tatili ne zaman başlıyor? İşte konuya ilişkin tüm bilgiler!

    takvim.com.tr
    Bayram tatili kaç gün oldu 2021? 9 gün mü?

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Ramazan Bayramı tatili için karar geldi. Bu sene 13 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan Bayramı'nın tatili için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ilgili yazı gönderildi. Bu noktada vatandaşlar 'Bayram tatili 9 gün mü?' sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Peki, Kamuda bayram tatili kaç gün oldu? 9 gün mü? Bayram tatili ne zaman başlıyor? İşte konuya ilişkin tüm bilgiler!

    RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

    Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla illere yazı gönderildi. Koronavirüs salgınının önüne geçilmek amacıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği belirtildi.

    "30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

    Bu açıklamayla birlikte Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı!

        RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021

        Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.

        Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

        Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

        Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
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        Haberler Güncel Bayram tatili kaç gün 2021? Kamuda idari izin genelgesi son dakika: Ramazan Bayramı tatili kaç gün oldu 2021? 9 gün mü?