Başkan Receğ Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından ABD Başkanı Joe Biden'a kapsamlı bir soykırım iddiası yanıtı verdi.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAKİ TARİHİ BİLGİLER

Erdoğan konuşmasında şu tarihi bilgileri de aktardı "Aslında 24 Nisan'da insani trajedi anlamında hiçbir şey olmamıştır. 24 Nisan 1915 tarihi sadece Osmanlı devletinin savaş halinde bulunduğu ülkelerle bir olup aleyhine faaliyet yürüten Taşnak, Hınçak ve Ramgavar gibi örgütleri kapatıp 235 yöneticisini tutukladığı gündür. Daha ortada ne Sevk ve İskan Kanunu ne de bunun uygulaması olmadığı için yaşanan herhangi bir can kaybı da söz konusu değildir. Ülkemizdeki Ermeni toplumu dünyadaki genel uygulamaya paralel şekilde bu tarihi kendi acılarını anma günü olarak kabul etmiştir. Biz de gerçekte bu tarihte ne olduğunu bilmemize rağmen Ermeni toplumunun tercihine saygı duyarak kendilerine bir süredir acılarını paylaşan mesaj gönderiyoruz. Osmanlı devletinin 24 Nisan'da yaptığı bu tutuklamaların ardından 27 Mayıs'ta Sevk ve İskan Kanunu çıkartılmış, 1 Haziran'da da uygulamasına geçilmiştir. Yapılan işlem muhtemel bir tehdide veya tehlikeye değil, bilfiil yürüyen bir isyana ve artarak süren katliamlara karşı alınmış bir tedbirdir."

DÜNYADA BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ

Uluslararajı basın kuruluşları ise Başkan Erdoğan'ın sözleriyle ilgili şu başlıkları attı.

Reuters: Erdoğan, Biden'ı Ermeni deklarasyonu ile attığı 'yanlış adım'dan dönmeye çağırdı.

Financial Times: Erdoğan'ın Biden'ın açıklamaları sonrasında Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni düşük seviyeye gerilediğini dile getirdi.