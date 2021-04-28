Kıbrıs'ta garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile Türk ve Rum liderlerin katıldığı İsviçre'nin Cenevre kentindeki BM'nin gayriresmi konferansı dün Genel Sekreter Antonio Guterres'in KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis'le görüşmesiyle başladı.
Üç gün sürecek tarihi konferansa Türkiye, Yunanistan ve İngiltere, dışişleri bakanları seviyesinde katılıyor.
"İKİ EGEMENLİ MODELİMİZİ İYİ NİYETLİ OLARAK ANLATTIK"
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar zirvede Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla aynı uçakta dün öğlen saatlerinde Cenevre'ye gitti. Ev sahibi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirveyi Tatar'la görüşerek başlattı.
Bir buçuk saat süren görüşmenin ardından KKTC basınına değerlendirmelerde bulunan Tatar, "İki egemenliğe dayalı bir çözüm modeli istediğimizi iyi niyetli olarak anlattık. Sayın Guterres olayları tartabiliyor, Kıbrıs konusuna çok hâkim, verimli bir görüşme oldu" dedi. Guterres, Tatar'la görüşmesinin ardından Rum lider Nikos Anastasiadis'le buluştu. Yaklaşık iki saat süren toplantıdan sonra Anastasiadis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la bir araya geldi.