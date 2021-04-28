Bir buçuk saat süren görüşmenin ardından KKTC basınına değerlendirmelerde bulunan Tatar, "İki egemenliğe dayalı bir çözüm modeli istediğimizi iyi niyetli olarak anlattık. Sayın Guterres olayları tartabiliyor, Kıbrıs konusuna çok hâkim, verimli bir görüşme oldu" dedi. Guterres, Tatar'la görüşmesinin ardından Rum lider Nikos Anastasiadis'le buluştu. Yaklaşık iki saat süren toplantıdan sonra Anastasiadis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la bir araya geldi.