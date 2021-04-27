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    • 27.04.2021 17:57
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    5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı 'de başladı! Guterres ve bir araya geldi...

    Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans, 'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Cumhurbaşkanı arasındaki ikili görüşmeyle başladı.

    KKTC ve BM arasında Cenevre'de kritik konferans!

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasındaki ikili görüşme, BM Cenevre Ofisi'ne yakın bir bölgede bulunan InterContinental Hotel'de gerçekleşiyor.



    Yaklaşık 1 saat sürmesi beklenen görüşmede, Tatar'a KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve diğer yetkililer eşlik ediyor.

    Guterres'in, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile de yerel saat ile 18.00'de bir araya gelmesi bekleniyor.

    BM Genel Sekreteri, akşam da Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere heyet başkanları onuruna bir resepsiyon verecek.

    Öte yandan, İsviçre polisinin otel etrafında geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

    BAKAN ÇAVUŞOĞLU TEMSİL EDİYOR
    Konferansta Türkiye'yi, başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bulunduğu heyet temsil ediyor.

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    Haberler Güncel 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı Cenevre'de başladı! Guterres ve Ersin Tatar bir araya geldi...