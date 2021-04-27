Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) önerdiği 5+BM gayri resmi toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Ankara ve Lefkoşa, Yunanistan ve Rum tarafına iki egemen eşit devletin kurulabileceği yeni bir model önerecek. Son toplantılarını Ankara'da yaparak Cenevre'ye birlikte hareket eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 53 yıl görüşülen ancak sonuç alınamayan 'federasyon' seçeneğinin müzakere konusu olmayacağı noktasında net.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Toplantıda, çözümün iki devletli çözüm olduğu vurgulanarak müzakerelerin 'egemen eşitlik' temelinde sürmesi gerektiği anlatılacak. Toplantıda neyin, nasıl müzakere edileceği ve tarafların ileride görüşebileceği ortak bir zemin olup olmadığının ortaya çıkmasının sağlanması amaçlanıyor. Sabah'ın haberine göre, masaya 'iki devletli çözüm' önerisiyle oturacak olan Türk tarafının düşüncelerini açık yüreklilikle ortaya koyacağı toplantılarda tüm taraflardan da görüşlerini samimi şekilde ifade etmeleri beklentisi iletilecek. Türk tarafı ortak zeminin "toplumlararası" değil, "devletlerarası" bir müzakere süreci olduğunun altını çizecek.
İKİ HALK, İKİ DEVLET
Toplantıda müzakerelerin, 'bir devletin, diğer devletler karşısında bağımsız ve kendi sınırları içinde meşru egemen olduğunu, hiçbir devletin de bir diğerinden üstün olmadığını niteleyen uluslararası hukuk ilkesi olan egemen eşitlik' temelinde sürmesi gerektiğine dikkat çekilecek. Adada iki toplum, iki halk, iki devlet olduğunun herkes tarafından kabul edilmesi gerektiğine vurgu yapılacak. Devletten devlete ilişki ifade edilerek, egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olabileceği kaydedilecek. Doğal kaynakların adil paylaşımı ve milli menfaatler hususunda ödün verilmeyecek, ancak yapıcı ve makul yaklaşımlar değerlendirilecek. Kıbrıs Türk halkının haklarını garanti altına alınması gerektiği belirtilecek.
ÇAVUŞOĞLU TEMSİL EDECEK
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde İsviçre'de düzenlenecek Kıbrıs meselesine ilişkin gayri resmi 5+BM toplantısında Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyet temsil edecek. Konferansa, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in yanı sıra garantör Yunanistan ve İngiltere'den temsilciler katılacak.