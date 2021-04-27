İngiltere'nin KKTC'yi tanımaya hazırlandığı iddiası ortaya atıldı: Medya Johnson'ı hedef aldı
İngiltere'nin KKTC'yi tanımaya hazırlandığı iddiası ortaya atıldı. Medya, Başbakan Johnson'ı hedef aldı. "Virüse karşı karantinaya girmektense binlerce cesedi çiğnemeyi tercih ederim" dediği bile yazıldı.
İngiltere'nin KKTC'yi tanımaya hazırlandığı iddiası ortaya atıldı. Medya, Başbakan Johnson'ı hedef aldı. "Virüse karşı karantinaya girmektense binlerce cesedi çiğnemeyi tercih ederim" dediği bile yazıldı.