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    'nin KKTC'yi tanımaya hazırlandığı iddiası ortaya atıldı: Medya Johnson'ı hedef aldı

    'nin KKTC'yi tanımaya hazırlandığı iddiası ortaya atıldı. Medya, Başbakan Johnson'ı hedef aldı. "Virüse karşı karantinaya girmektense binlerce cesedi çiğnemeyi tercih ederim" dediği bile yazıldı.

    Kıbrıs yaktı!
    'nin KKTC'yi tanımaya hazırlandığı iddiası ortaya atıldı. Medya, Başbakan Johnson'ı hedef aldı. "Virüse karşı karantinaya girmektense binlerce cesedi çiğnemeyi tercih ederim" dediği bile yazıldı.
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    Haberler Güncel İngiltere'nin KKTC'yi tanımaya hazırlandığı iddiası ortaya atıldı: Medya Johnson'ı hedef aldı