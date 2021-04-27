

17.30'DA BİZE BİLDİRİLDİ, SAAT 20.00 CİVARINDA BAŞLATILDI

A.K., Özer'in yurt dışına çıktığını haberlerden öğrendiğini kaydederek, "Benim 13-14 aylık çalışma dönemimde sistem geçici olarak 2-3 saatliğine bakıma alınmıştır. Son 1 haftadır da kullanıcılar dogecoin çekemiyorlardı, şikayetler geliyordu. Son bakım bilgisi 17.30'da bize bildirildi, saat 20.00 civarında başlatıldı. Süreç rutin bir bakım süreci olduğundan şüphelenecek bir durum yoktu. Kaldı ki benim de burada kripto para hesabım olduğundan şüphelenecek bir durum yoktu. Hepimiz kurumsal çalışanız, şirkette kimseyle örgütsel bir bağım yoktur" dedi.



Thodex'te müşteri hizmetlerinde çalıştığını kaydeden şüpheli F.E.,"Müşterilere 4 milyon dogecoin dağıtılacağını biz de web sitesinden öğrendik. Bu şekilde bir kampanya yapılmasının sebebinin de müşterilerin üçüncü seviye kimlik doğrulamaya teşvik edilmesi ve yeni müşteriler kazanılma çalışması olduğunu tahmin ediyorum. Şirkette şüpheli bir işlemle karşılaşmadım, kimseyle örgütsel bir bağım yoktur" ifadelerini kullandı.