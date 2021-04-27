Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 34'ü savcılık tarafından ifadeleri alınıp, serbest bırakıldı. Savcılık 22 şüpheliyi adli kontrol, 6 şüpheliyi de tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.
Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 6 şüpheliyi, yurt dışına çıkma yasağı koyarak,serbest bıraktı.
"BAŞKALARINI DOLANDIRMAM MÜMKÜN DEĞİLDİR"
Tutuklanmaları talep edilen şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli K.D., ifadesinde Thodex adlı şirketin insan kaynakları bölümünde çalıştığını, 2020 yılının Ağustos ayında işe başladığını, işe alma ve işten kovma yetkisi olmadığını anlatarak, "Sistemin belli bir süre bakıma alınması ya da kullanıcıların işlemlere kapatılması bildiğim kadarıyla tamamen yazılım departmanının sorumluluğundadır.
Sisteme yeni katılımcıların eklenmesi için çalışmaları şirketin sosyal medya ve kurumsal iletişim departmanı yapmaktadır. Ben daha önce şirketin işleri ile ilgili şüpheli bir durumla karşılaşmadım. Faruk Fatih Özer'in yurt dışına çıkışına ilişkin de bilgim yoktur. Örgüt yöneticisi değilim, işin detayını ve prosedürünü bilmiyorum. Dolayısıyla bilmediğim bir konu hakkında başkalarını dolandırmam mümkün değildir" dedi.