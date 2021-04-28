İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün jeofizik mühendisi Savaş Karabulut'un İstanbul'da depreme hazırlık çalışmaları yapılmadığına dair bir gazeteye demeç verdiğini hatırlattı.
AFAD'ın 2014'te devreye aldığı Türkiye Afet Müdahale Planı'nı yerel ölçeğe uygulayan İl Afet Müdahale Planlarının tüm illerde yapıldığını belirten Çataklı, il planlarının, içerisinde yer alan çalışma grup operasyon planlarıyla yapılandırıldığını belirtti.
Bu planlardan biri olan İSTAMP kapsamında, barınma, sağlık, beslenme ve haberleşme gibi konuları özel olarak tasarlayan 26 çalışma grubu operasyon planı bulunduğunu aktaran Çataklı, Tahliye ve Yerleştirme Operasyon Grubu Planı'nın, bu planlardan yalnızca biri olduğunu ifade etti.
Afetzedelerin acil toplanma alanlarında bir araya gelmesinden transfer noktalarına ve geçici barınma merkezlerine ulaştırılmasına ve gerekirse destek illerine götürülmesine kadar geniş bir sürecin detaylı şekilde planlandığını vurgulayan Çataklı, "Son bir buçuk yıllık dönemde İstanbul'un depreme hazırlığı için 651 toplantı yapılmıştır." bilgisini paylaştı.
İL AFET RİSK AZALTMA PLANI DA YAPILDI