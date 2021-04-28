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    • 28.04.2021 12:05
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    Engellilere sokağa çıkma yasağı var mı? 29 Nisan-17 Mayıs engelliler sokağa çıkma yasağından muaf mı sayılacak?

    Koronavirüs salgını neticesiyle Kabine toplantısında yeni kararlar alındı. Türkiye 29- 17 Mayıs tarihlerinde 17 günlük tam kapanma sürecine girecek. tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesine göre, kamu kurum ve kuruluşları hizmetin aksamaması için asgari personel seviyesi toplam personel sayısının %50'sini aşmayacak ölçüde şekilde uzaktan veya dönüşümlü olarak görev alacak memurlar belirlenecek. Bu noktada vatandaşlar engellilerin idari izinli sayılıp sayılmayacağını merak ediyor. Peki, , engelliler sokağa çıkma yasağından muaf mı? İdari zinli mi sayılacaklar? İşte cevabı!

    Engellilere sokağa çıkma yasağı var mı 2021?

    Kabine Toplantısı ile alınan kararlar araştırılmaya başlandı. Türkiye 29- 17 Mayıs tarihlerinde 17 günlük tam kapanma sürecine girecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesine göre, kamu kurum ve kuruluşları hizmetin aksamaması için asgari personel seviyesi toplam personel sayısının %50'sini aşmayacak ölçüde şekilde uzaktan veya dönüşümlü olarak görev alacak memurlar belirlenecek. Bu noktada vatandaşlar engellilerin idari izinli sayılıp sayılmayacağını merak ediyor. Peki, engellilere sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı, engelliler sokağa çıkma yasağından muaf mı? İdari zinli mi sayılacaklar? İşte cevabı!

    ENGELLİLERE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, ENGELLİLERE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

    Tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

    ENGELLİLER İDARİ İZİNLİ Mİ?

    Kamu kurumlarının açık ya da kapalı kalma durumu hakkında detaylı açıklama yapmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kamu kurumlarında esnek çalışmaya yönlendirme yapılacağını ifade etti.

    "Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50'sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilecektir.

        Bu dönemde;

        Uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi kamu personeli, herhangi bir özel muafiyete sahip olmamaları nedeniyle diğer vatandaşlarımızın tabi olduğu esaslar haricinde ikametlerinden ayrılmayacaklardır.

        Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev alacak kamu personeli için yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan görev belgesi düzenlenecek ve görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile iş yeri arasındaki güzergahla sınırlı şekilde muafiyete tabi olacaktır."

        Engellilere idari izin konusu, İçişleri Bakanlığı genelgesi geçtiğimi günlerde alınan kısmı karar sonrası belli olmuştu. Cumhurbaşkanlığı'nın 2021/8 sayılı Genelgesi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde istifade edilecek. İdari izin kapsamındaki personele (hamile çalışanlar, süt izni kullananlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, engelli çalışanlar, 60 yaş üzerindeki personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar) kolaylık gösterilecek ve kamuda mesai saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanması sağlanacak.
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