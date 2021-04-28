Engellilere sokağa çıkma yasağı var mı? 29 Nisan-17 Mayıs engelliler sokağa çıkma yasağından muaf mı sayılacak?

Kabine Toplantısı ile alınan kararlar araştırılmaya başlandı. Türkiye 29- 17 Mayıs tarihlerinde 17 günlük tam kapanma sürecine girecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesine göre, kamu kurum ve kuruluşları hizmetin aksamaması için asgari personel seviyesi toplam personel sayısının %50'sini aşmayacak ölçüde şekilde uzaktan veya dönüşümlü olarak görev alacak memurlar belirlenecek. Bu noktada vatandaşlar engellilerin idari izinli sayılıp sayılmayacağını merak ediyor. Peki, engellilere sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı, engelliler sokağa çıkma yasağından muaf mı? İdari zinli mi sayılacaklar? İşte cevabı!
ENGELLİLERE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, ENGELLİLERE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.
ENGELLİLER İDARİ İZİNLİ Mİ?
Kamu kurumlarının açık ya da kapalı kalma durumu hakkında detaylı açıklama yapmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kamu kurumlarında esnek çalışmaya yönlendirme yapılacağını ifade etti.
"Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50'sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilecektir.