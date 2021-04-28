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    • 28.04.2021 12:23
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    Tam kapanmada çalışıyor mu? ? ?

    Hafta başında yapılan Kabine toplantısının ardından 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında 17 günlük tam kapanma kararı alındı. tarafından yayınlanan genelge sonrası tam kapanma süreci ile ilgili tüm detaylar paylaşıldı. Vatandaşlar bu süre içinde toplu taşıma araçları hakkında araştırmalara başladı. Peki, tam kapanmada çalışıyor mu? Tam kapanma sürecinde hızlı tren kullanılabilecek mi? izin belgesi nasıl alınır? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Tam kapanmada hızlı tren çalışıyor mu?

    29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında 17 günlük tam kapanma kararı alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrası tam kapanma süreci ile ilgili tüm detaylar paylaşıldı. Vatandaşlar bu süre içinde toplu taşıma araçları hakkında araştırmalara başladı. Peki, tam kapanmada hızlı tren çalışıyor mu? Tam kapanma sürecinde hızlı tren kullanılabilecek mi? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte tüm detaylar!

    TAM KAPANMADA HIZLI TREN ÇALIŞIYOR MU?

    17 günlük tam kapanmada hızlı trenler çalışmaktadır. Tam kapanma boyunca seyahat izin belgesi olmayanlara uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında bilet kesilmeyecek. Seyahat İzin Belgesi olanlar seyahat süreleri boyunca kısıtlamadan muaf tutulacak.

    TAM KAPANMADA HIZLI TRENLER KULLANILACAK MI?

    3 haftalık tam kapanma sürecinde hızlı trenler ile yolculuk yapılabilecek. Ancak yolculuk yapabilmek için kişilerin e-Devlet üzerinden ve ya ALO 199 sistemleri üzerinden seyahat izin belgesi için başvuru alması gerekecek. Başvurusu onaylananlar bu belge ile şehirler arası yolculuk yapabilecek. Herhangi bir mazereti olmayanlara belge verilemeyecek. Başvuru sonucu telefonla SMS ile bilgilendirilecek. Yolculuk esnasında vatandaşlardan HES kodu da istenecek. HES kodu bulundurmak zorunlu olacak.

        SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

        Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

        T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.

        SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI
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