TAM KAPANMADA HIZLI TRENLER KULLANILACAK MI?

3 haftalık tam kapanma sürecinde hızlı trenler ile yolculuk yapılabilecek. Ancak yolculuk yapabilmek için kişilerin e-Devlet üzerinden ve ya ALO 199 sistemleri üzerinden seyahat izin belgesi için başvuru alması gerekecek. Başvurusu onaylananlar bu belge ile şehirler arası yolculuk yapabilecek. Herhangi bir mazereti olmayanlara belge verilemeyecek. Başvuru sonucu telefonla SMS ile bilgilendirilecek. Yolculuk esnasında vatandaşlardan HES kodu da istenecek. HES kodu bulundurmak zorunlu olacak.