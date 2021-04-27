



Diğer şüpheliler Saime Ç., Dursun Ç., Muammer K., Orhan M., Ferhat U., Başak Y., Sinan Ç., Ufuk Ç., Tayfun G., Ramazan Ö. ve Vedat U.'nun örgüt yöneticilerinin emir ve talimatı doğrultusunda örgüte üye oldukları ve örgüt çerçevesinde eylemlerini gerçekleştirdikleri belirtildi. Bu şüpheliler için savcı 'Örgüte üye olma', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Zincirleme olarak özel belgede sahtecilik' suçlarından 9'ar yıl 3'er aydan 29'ar yıl 3'er aya kadar hapsini istedi. Suç örgütünün gümrük işlemlerinde görevli oldukları tespit edilen şüpheli Sedat U., Çağrı K. ve Bora İ.'nin örgüte üye olmamakla örgüte birlikte bilerek ve isteyerek yardımda bulunduklarının da kaydedildiği iddianamede savcı bu şüpheliler için de 'Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Zincirleme olarak özel belgede sahtecilik' suçlarından 9'ar yıl 3'er aydan 29'ar yıl 3'er aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

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