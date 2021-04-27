İsviçre merkezli bir firmanın, Türk şirketiyle anlaşarak İstanbul üzerinden Çin'e göndermek istediği 36 milyon dolarlık bakır külçeleri kaldırım taşıyla değiştiren 16 kişilik dolandırıcılık şebekesine yönelik soruşturma tamamlandı, iddianame düzenlendi. Suç şebekesinin yöneticisi olan Şüpheli Hasan K. ve Soner Ç.'nin 3 ayrı suçtan toplamda 33 yıla kadar hapis ve 10 bin gün adli para cezası verilmesinin talep edildiği iddianamede diğer 14 şüphelinin 29 yıla kadar hapsi istendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, merkezi İsviçre'de bulunan şirketle, Tekirdağ'da bulunan şirket arasında saf bakır alımına dair yapılan sözleşmeye yer verildi. Sözleşme gereği saf bakırların Tekirdağ'dan Çin'in Lianyungang kentine 36 milyon dolar ödeme karşılığında gönderileceğinin anlatıldığı iddianamede suçtan zarar gören firmaya sevkiyatın ulaştığı esnada konteynerlerda saf bakır yerine maddi değeri olmayan kaldırım taşı gönderilmesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı anlatıldı.
SAHTE SİGORTA POLİÇESİ HAZIRLADILAR
İddianamede şüpheli Tayfun G.'nin kaldırım taşlarını bakırmış gibi göstererek 6 adet sahte sigorta poliçesi hazırladığı belirtildi. Aynı zamanda iddianamede Tayfun G.'nin dolandırıcılıktan elde edilen paranın bir kısmının kendisine verildiğine dair beyanları yer aldı. Ambarlı Gümrük Limanı'ndan 8 ayrı sevkiyatta gönderilen kaldırım taşının herhangi bir sekteye uğramaması ve deşifre olmadan gemilere yüklenmesi aşamasında Vedat U.'nun, Çağrı K.'nın ve Bora İ.'nin görev aldıkları belirtildi. İsviçre menşeli "Mercuria" firması ile "Groupama Sigorta" ve "Maersk Denizcilik" şirketinin "suçtan zarar gören" taraf olduğu belirtilirken Tekirdağ merkezli "Bietsan" firması ile birlikte toplam 5 şirketin ise dolandırıcılıktan "malen sorumlu" olduğu kaydedildi.