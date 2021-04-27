SON DAKİKA: Kripto para Sistemcoin'de dikkat çeken ilişkiler ağı: Altından Çiftlik Bank çıktı!

İzmir'de iki yıl önce kurulan Sistemcoin bu yılın başında kapandı. Çok sayıda kişi, yatırdıkları paraları alamadı. 3 milyon liraya yakın parasını kaptıran Abdullatif Tayyip'in, avukatı Ahmet Buğra Harmandalı aracılığı ile polise yaptığı başvuru sonrası şüpheliler mercek altına alındı. Geçen 26 Mart'ta yapılan operasyon sonrası ise gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında Sistemcoin'in sahibi konumundaki Orenda Yazılım AŞ'nin sahipleri Tolgahan Çolpan, Volkan Çatal, Anıl Acar, Arda Acar, Burçin Ateşçi, Berkan Çakır, Osman Kuş ile Baha İlmen tutuklandı. Çatal'ın eşi Şerife G. Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.