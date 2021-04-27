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    • 27.04.2021 13:20
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    ne zaman açıklanacak? ?

    açıklandı mı? ? İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 400.000 öğrencinin başvurduğu 9. Ufka Yolculuk 1. aşama tamamlandı. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Peki Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    takvim.com.tr
    Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk sınav sonuçları açıklandı mı?

    Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk sınav sonuçları açıklandı mı? Binlerce ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencinin giriş yaptığı Ufka Yolculuk sınavlarının 1. aşaması tamamlandı. 2. Aşama Sınava, kategorisinde ülke bazında ilk 10.000'e giren yarışmacılar ile il bazında ilk 15'e giren yarışmacılar katılabilecek. Öğrenciler ve ailelerinde gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Peki Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    UFKA YOLCULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçları 6 Mayıs'da açıklanacak. Soruları ve cevapları Ufka Yolculuk youtube kanalında yayınlanacak olan yüzbinlerce katılımcının beklediği sınavın sonuçları ise 6 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de ufkayolculuk.com sayfasından açıklanacak.

    2. AŞAMA 23 MAYIS'TA

    2. Aşama Sınava, kategorisinde ülke bazında ilk 10.000'e giren yarışmacılar ile il bazında ilk 15'e giren yarışmacılar katılabilecek. 2. Aşama sınav salgın hastalık tedbirleri çerçevesinde 23 Mayıs 2021 tarihinde belirlenen sınav merkezlerinde randevulu olarak gerçekleştirilecek, salgın tedbirlerinin sınavı gerçekleştirmeye imkân vermemesi durumunda sınav ileri bir tarihe ertelenecek.

        ÖDÜLLER NELERDİR?

        Türkiye genelinde her kategoride laptop, elektrikli kaykay, bisiklet, bluetooth kulaklık, akıllı saat ile il bazında ise binlerce ödül, 2. Aşama sınav sonuçlarına göre verilecek. 9. Ufka Yolculuk Türkiye geneli ödül töreni sağlık koşullarının el verdiği imkanlara göre 5 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

        Salgın hastalık kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ödül törenin gerçekleştirilememesi halinde ilk 3 derece ödülleri de dahil olmak üzere bütün ödüller yarışmacılara posta yoluyla ulaştırılacak.

        İl geneli ödülleri, İl Sınav Düzenleme Kurulları tarafından Haziran ve Temmuz ayları içerisinde kazananlara takdim edilecek.
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