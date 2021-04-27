Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖDÜLLER NELERDİR?

Türkiye genelinde her kategoride laptop, elektrikli kaykay, bisiklet, bluetooth kulaklık, akıllı saat ile il bazında ise binlerce ödül, 2. Aşama sınav sonuçlarına göre verilecek. 9. Ufka Yolculuk Türkiye geneli ödül töreni sağlık koşullarının el verdiği imkanlara göre 5 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Salgın hastalık kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ödül törenin gerçekleştirilememesi halinde ilk 3 derece ödülleri de dahil olmak üzere bütün ödüller yarışmacılara posta yoluyla ulaştırılacak.

İl geneli ödülleri, İl Sınav Düzenleme Kurulları tarafından Haziran ve Temmuz ayları içerisinde kazananlara takdim edilecek.