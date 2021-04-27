SON DAKİKA: Beşiktaş’ta 3 turisti bıçaklayan kağıt toplayıcısına 45 yıla kadar hapis istemi

Beşiktaş'ta 24 Ocak tarihinde Rus uyruklu 2'si kadın 3 turiste bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı şüpheli Hasan Hüseyin Y. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelinin ifadesinde bıçağı tinercilerden korunmak için yanında taşıdığı, saldırıyı neden yaptığını bilmediği ve olay anında kendini kaybettiğini söylediği anlatıldı.
İddianamede, olayda kullanılan bıçağın ekmek bıçağı olduğu belirtildi.
Yaralanan turistlere ilişkin raporda, yaralanmalarının hayati tehlike oluşturacak şekilde olduğunun kaydedildiği iddianamede, turistlerin ülkelerine döndükleri anlatıldı.