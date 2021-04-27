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    .com kime ait? , nereli?

    Kripto para borsasında skandalların ardı arkası kesilmiyor. İkinci bir Thodex vakası olarak adlandırılan 'in kapanmasının ardından sahibi hakkında detaylar gündeme geldi. Vebitcoin.com faaliyetlerine içine girdiği finansal zor durumdan dolayı son verdiğini duyurdu. Kripto para işlem platformu Vebitcoin’in CEO’su İlker Baş gözaltına alındı. Bu gelişmelerin ardından İlker Baş'ın hayatı ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, İlker Baş kimdir, kaç yaşında? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    VeBitcoin kimin? VeBitcoin'in sahibi İlker Baş tutuklandı mı?

    İkinci bir Thodex vakası olarak adlandırılan Vebitcoin'in kapanmasının ardından sahibi hakkında detaylar gündeme geldi. Vebitcoin.com faaliyetlerine içine girdiği finansal zor durumdan dolayı son verdiğini duyurdu. Kripto para işlem platformu Vebitcoin'in CEO'su İlker Baş gözaltına alındı. Bu gelişmelerin ardından İlker Baş'ın hayatı ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, İlker Baş kimdir, kaç yaşında? İlker Baş tutuklandı mı? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    VEBİTCOİN SAHİBİ İLKER BAŞ TUTUKLANDI MI?

    Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker Baş, 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş ile şirketin çalışanları Berkay B., ve Aykut E., savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İlker Baş, Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinin ardından tutuklandı.

    Vebitcoin Baron'u paraları böyle yemiş! Paraları dansözün göğsüne taktı...

    İlker Baş'ın ardından 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş ile şirketin çalışanları Berkay B. ve Aykut E. de tutuklandı.

    İLKER BAŞ KİMDİR?

    İlker Baş'ın yaşı ve kimliğine dair kişisel bilgilerine dair ayrıntılar bilinmese de; Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. unvanlı şirketi Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2017 yılında kurduğu öğrenildi. Vebitcoin sahibi İlker Baş'ın aslen Muğlalı olduğu biliniyor. Doğum tarihi bilinmemesine karşılık 40'lı yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.

        İlker Baş yaklaşık 4 yıllık şirketinin adresini sürekli değiştirdiği ortaya çıktı. Baş ilk olarak şirketi "Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 29A Menteşe, Muğla" adresinde kurdu. Sonrasında "Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak No: 5/7 Menteşe, Muğla" adresine şirket merkezini taşıdı. Son olarak ise "Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi A Blok No: 10/2 Menteşe, Muğla" adresini şirket genel merkezi olarak belirledi.

        Şirketin ilk kuruluşunda İlker Baş 50 bin lira sermaye beyan etse de bunun sadece 12 bin 500 lirasını şirketin kasasına koydu. Kalan tutarı ise 24 ay içinde şirketin kasasına koymayı taahhüt etti. 2020 yılında şirket sermaye artırımı kararı alıyor ve 50 bin lira olan sermaye 1 milyon liraya çıkarıldı. Ancak ödenmiş olan 50 milyon sermayenin geri kalan 950 bin lirası 24 ay içinde ödenecek diye taahhüt edildi.
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