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    • 27.04.2021 11:22
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    Boğazı'nda dikkat çeken hareketlilik! gemisi giriş yaptı

    Donanmasına ait Sahil Güvenlik gemisi "UUS Hamilton" sabah saatlerinde Boğazı'ndan giriş yaparak Marmara'ya doğru yol aldı. Gemiye geçisi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

    Boğazı'ndan geçen, Donanması'na ait, 753 borda numaralı Sahil Güvenlik gemisi 'USS Hamilton', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
    Ege Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD Donanması'na ait, 753 borda numaralı 'USS Hamilton' adlı Sahil Güvenlik gemisi, saat 09.15'te Çanakkale önlerine ulaştı.

    Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Sahil Güvenlik gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemiye boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu ile eşlik edildi. Geminin güvertesinde bulunan askerlerden bazılarının fotoğraf çekmesi ise dikkat çekti.

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