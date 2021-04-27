Sağlık Bakanlığı haftalık verileri açıklamasından sonra Tekirdağ'da 100 bin kişide en çok korona virüs vakası görülen illerden oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Şimdi plato oluştu. İbre biraz daha aşağıya dönmeye başladı. Başından beri korona virüsü misafir etmeyelim demiştik, misafirperver bir milletiz. Bunu anlıyoruz ama biraz daha sabredelim, dişimizi sıkalım." dedi.
Ülke genelinde 1 milyon nüfusu ile korona virüs vaka oranlarında ilk sıralarda bulunan Tekirdağ, son verilerin açıklamasının ardından İstanbul ve Çanakkale'den sonra haftalık verilerde 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarında 3. oldu. Ülkede 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarında 720,20 olan Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, son durumu değerlendirdi.
İSTANBUL KAYNAKLI ARTIŞ
Tekirdağ'da korona virüs vaka oranlarının yüksek olmasının bir sebebi de İstanbul kaynaklı olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Kalkan, İstanbul'un yanı başında sanayi kenti olan Tekirdağ'ın bu sebeple İstanbul ile sürekli alışveriş halinde olmasından ötürü korona virüs vakalarının sürekli artış gösterdiğini de ifade etti.