Özveriyle büyük bir desten yazıyor gerçekten tüm sağlık çalışanlarımız. En azından karşılıklı olarak bu empatiyi de hissedebileceğimiz bir dönem olacak diye düşünüyorum. Başından beri korona virüsü misafir etmeyelim demiştik, misafirperver bir milletiz. Bunu anlıyoruz ama biraz daha sabredelim, dişimizi sıkalım, kurallara riayet edelim ve inşallah korona virüsü atlattığımız günlerde birbirimizi ağırlayalım diyoruz." dedi.

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