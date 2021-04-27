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    • 27.04.2021 13:29
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    SON DAKİKA: açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi! İşte o anlar

    , sabah saatlerinde "Şehidimizin kanı yerde kalmadı" diyerek bir paylaşımda bulunmuş ve bir teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtmişti. İlerleyen saatlerde de Avaşin-Basyan bölgesinde Pençe-Yıldırım operasyonunda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı ve o anlara ait görüntüleri paylaştı. İşte o anlar...

    3 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar

    Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda görevli olan Mehmetçik, teröristlere nefes aldırmıyor. Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle PKK'lıların yuvalandığı bölgeler, bir bir başlarına yıkılıyor. Bölgedeki bir mağarada saklanmaya çalışan 3 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.

    MSB OPERASYON ANINI PAYLAŞTI
    Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), inlerinde yok edilen teröristlerin operasyon anına ait görüntülerini yayınladı.

    Bakanlık, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin güncel bilançoyu da açıklayarak etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısının 37 olduğunu duyurdu.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

    Böylece Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısı 37 oldu.

        Bakanlık bir önceki açıklamasında da "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Pençe-Yıldırım operasyonunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Mustafa Çalım'ın şehit düştüğü noktada tespit edilen 1 PKK'lı terörist kaçamadan etkisiz hâle getirildi.

        Etkisiz hâle getirilen PKK'lı teröristin yanında AK-47 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar ve 2 adet mühimmatı da ele geçirildi. Operasyonlar sırasında şehit düşen Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer vermişti.

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