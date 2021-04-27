Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.04.2021 10:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.04.2021 10:36
    ABONE OL

    Esnafa destek paketi | Yeni destekler gelecek mi? Takvim Ekonomi Müdürü açıkladı

    Başkan , 'de 29 Nisan'dan itibaren bir kez daha tam kapanmaya geçileceğini açıkladı. Bu açıklama sonrası esnafın merak ettiği de birçok konu var. Yeni destek paketleri gelecek mi? Yeni düzenlemeler olacak mı? Ekonomi Müdürü yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan Erdem kripto para ile al paranın arasındaki farklarla ilgili de konuştu.

    Esnafa yeni destekler gelecek mi?

    Faruk Erdem'in açıklamalarından öne çıkan açıklamalar:

    "Biz kendi kişisel tedbirlerimizi almazsak bu maliyeti hep beraber ödemek zorunda kalıyoruz.

    Şimdi bu maliyeti tüm Türkiye çekmek zorunda kalacak. İnşallah bu kapanma son olur.

    Tam kapanmada devlet desteği yolda! Borçlar ve krediler ertelenecek mi?

    Destekler noktasına geldiği zaman yeme-içme sektöründe büyük bir değişiklik olmayacak. Onlar kısmi kapanma döneminde paket servis yaptıkları için işlerine devam edecekler.

    Öteki işleri yapan AVM'ler, berberler, kuaförler ve diğerleri kapanacak. Bunların tamamı tam kapanmaya girecek. AVM'ler ile ilgili kira sıkıntısı var. Ciro yapmıyor, iş yapmıyor ama kira aynı şekilde devam ediyor.

        Ciroya göre kira alınması yönünde bir talep var. Bir kira desteği orada bekleniyor. Hem cari ödemeler var hem de yapılandırma ile vergi, SGK borçlarının taksitleri geldi. Onlarla ilgili bir erteleme talebi var.

        Bunun yanında banka borçlarının 6 ay daha ertelemesi talebi var. Bu hükümetçe değerlendirilebilir. Burada devletin alacakları ile ilgili bunlarla ilgili bir karar vermesi bekleniyor. Diğer hususlar ise karşılıklı konuşularak halledilecek diye düşünüyorum.

        Turizm sektörü ve ulaşım meselesi konusunda da olumsuz etkiler olacak. Ama bayramdan sonra güzel günler bizi bekliyor. Ben öyle ümit ediyorum. Türkiye'de hem tedarik hem de üretim noktasında bir kısıt olmuyor."

            KRİPTO MU? DİJİTAL Mİ?

            DİJİTAL PARA KRİPTO PARA

            *MB'nın çıkardığı itibari paraların dijitali *Yasal zemini olmayan borsalardaki yazılımlar

            *Merkezi yapıdadır *Merkezi bir yapısı ve arkasında otorite bulunmaz

            *İşlemlerde gerçek kullanıcı şarttır *İşlemler kişisel bilgi olmadan da yapılır

            *Bir muhatap yasa vardır *Muhatap ve yasal zemin yoktur

            *Bütün kripto paraları kapsar *Dijital paraları kapsamaz

            *Dalgalanma azdır kontrol edilir *Dalgalanma çoktur ani iniş çıkış olur

            *Güvenliği otorite sağlıyor *Soğuk cüzdan yoksa paranız güvensiz.

            Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Koronavirüs aşı uygulamasında dünyada kaçıncı sıradayız?
            Haberler Güncel Esnafa destek paketi | Yeni destekler gelecek mi? Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıkladı