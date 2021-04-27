Faruk Erdem'in açıklamalarından öne çıkan açıklamalar:
"Biz kendi kişisel tedbirlerimizi almazsak bu maliyeti hep beraber ödemek zorunda kalıyoruz.
Destekler noktasına geldiği zaman yeme-içme sektöründe büyük bir değişiklik olmayacak. Onlar kısmi kapanma döneminde paket servis yaptıkları için işlerine devam edecekler.
Öteki işleri yapan AVM'ler, berberler, kuaförler ve diğerleri kapanacak. Bunların tamamı tam kapanmaya girecek. AVM'ler ile ilgili kira sıkıntısı var. Ciro yapmıyor, iş yapmıyor ama kira aynı şekilde devam ediyor.