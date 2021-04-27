ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Tam kapanma döneminde şehirlerarası geçişler izne tabi olacak. Zorunlu kamusal görevde bulunan Bakanlıklar ya da kamu kurum veya kuruluşları tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri, kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini göstererek şehirlerarası geçiş yasağından muaf tutulabilecek. Vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak isteyen veya cenaze nakil işlemine refakat etmek isteyenler e-Devlet'ten ya da ALO 199 üzerinden yakın akrabaları için 9 kişiye bildirimde bulunup izin alabilecek. Cenaze nakil ve defin işlemleri için başvuru yapanlardan herhangi izin belgesi istenmeyecek. Bu kişilere, Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacak.

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu olanlar, kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen, ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlük sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilenler, e-Devlet ve ALO 199 sistemleri üzerinden valilik/kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla seyahat edebilecekler. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

İZİN BELGESİ OLMAYANLARA BİLET SATIŞI YAPILMAYACAK

Tam kapanma sürecinde uçak, gemi, tren veya otobüs bileti almak isteyenlere seyahat izin belgesi sorulacak, izin belgesi olmayanlara bilet verilmeyecek. Uçak hariç tüm toplu ulaşım araçlarında ise yüzde 50 kapasiteli yolcu taşımacılığı yapılacak. Acil çağrı, sağlık ve güvenlik hizmetleri haricinde bulunan tüm kamu kurumları ise en fazla yüzde 50 kapasiteyle işçi çalıştırabilecek.