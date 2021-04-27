Oteller kapandı mı? Tam kapanmada otellerin açık olup olmadığı arama motorlarında sorgulanıyor. Ramazan Bayramı'nı da içine alan tam kapanma kararı duyuruldu. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kimlerin yasaktan muaf olduğu da belli oldu. Peki tam kapanmada oteller açık mı? Otel rezervasyonları iptal mi oldu?
OTELLER KAPANDI MI?
Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.
Konu hakkında İçişleri Bakanlığı genelgesinde, ''Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup bu dönemde konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebileceklerdir.'' ifadeleri yer alıyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ!
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 17 günlük tam kapanmayla ilgili genelge gönderdi.
Bakanlığın yayımladığı genelgeye göre, hafta içi, hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat, tedarik ve lojistik, sağlık, tarım ve orman alanlarında çalışanlar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Sokağa çıkma muafiyetini kötüye kullananlar hakkında ise idari/adli yaptırımlar uygulanacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde gıda sektöründe faaliyet gösteren bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00 ila 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidebilecek. Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları aynı saatler aralığında adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. Market zinceleri ise pazar günleri kapalı kalacak. Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları, 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat, bu tarihten sonra ise saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.