



DİYARBAKIR BAROSU'NDAN SKANDAL AÇIKLAMA

Diyarbakır Barosu'nun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki çeken bir paylaşıma imza atılmış ve söz konusu skandal açıklamada "Büyük Felaket'in Acısını Paylaşıyoruz. "Tarihin karanlığından kaçmakla bir yere varamayız. Geçmişle yüzleşmede "Ermeni Hakikati" en hayati kavşaklardan biridir" ifadelerine yer verilmişti.



