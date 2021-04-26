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    • 26.04.2021 22:23
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    , Diyarbakır Barosu'nun alçak 'soykırım' bildirisine soruşturma başlattı

    , "Büyük felaketin acısını paylaşıyoruz" başlığı altında a ilişkin bildiri yayımlayan Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında soruşturma başlattı.

    Diyarbakır Barosu'ndan alçak paylaşım!

    Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında, 1915 olaylarına ilişkin yayımladıkları bildiri nedeniyle soruşturma başlatıldı.



    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Büyük felaketin acısını paylaşıyoruz" başlığı altında 24 Nisan'da yayımladıkları bildiriyle ilgili Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.



    DİYARBAKIR BAROSU'NDAN SKANDAL AÇIKLAMA
    Diyarbakır Barosu'nun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki çeken bir paylaşıma imza atılmış ve söz konusu skandal açıklamada "Büyük Felaket'in Acısını Paylaşıyoruz. "Tarihin karanlığından kaçmakla bir yere varamayız. Geçmişle yüzleşmede "Ermeni Hakikati" en hayati kavşaklardan biridir" ifadelerine yer verilmişti.
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    Haberler Güncel Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Barosu'nun alçak 'soykırım' bildirisine soruşturma başlattı