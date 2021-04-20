SON DAKİKA: FETÖ imamı Erkan Karaarslan CHP'li belediyelerden hortumladığı paraları sevgilisine yedirdi



MASAK RAPORLARINA YANSIDI

Karaarslan'ın ayrıca sevgilisine Kuşadası'nda bulunan ve piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan bir sitede villa satın alıp, hediye ettiği de MASAK raporlarına yansıdı. Karaarslan ile olan gönül ilişkisi yaşadığını doğrulayan Özlem Bayraktaroğlu daha önce verdiği ifadede, Karaaslan'ın 2016 yılı Şubat ayında kendisine İstanbul Ataköy'den bir daire ve lüks marka cip satın aldığını belirtti.