Kritik tam kapanma gündemiyle bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu'nda koronavirüs mücadelesine ilişkin önemli kararlar alınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunumu ile gerçekleşecek ve sonrasında değerlendirmelerle sürecek olan kabine toplantısı ardından alınan kararları açıklayacak.
15.45'TE BAŞLADI
15.45'te başlayan ve İl il risk haritası ve renk haritasının masada olacağı kabinede Türkiye'de 81 il için merak konusu olan ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı içine alacak 3 haftalık tam kapanma konusu karara bağlanacak. Onay alırsa bu süreçte kamu ve özel işyerleri kapalı kalacak. Gıda hizmetleriyle alakalı iş yerleri açık olacak.
TAM KAPANMA OLACAK MI?
KABİNE TOPLANTISI SONRASINDA KARARLAR AÇIKLANACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, salgınla mücadelede alınacak yeni önlemleri masaya yatıracak. Ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı içine alacak 2-3 haftalık tam kapanma kararı masada olacak. Türkiye, önümüzdeki günlerde salgınla mücadelede kapanma ile günlük vakaları hızla düşürürken hızlı bir aşılama sürecine girmek istiyor. İşte bu nedenle bugün gerçekleşecek kabine toplantısı önümüzdeki 1 aylık süreci belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.
RUS AŞISI DA GELİYOR
Spuknik V aşısının bu nedenle devreye sokulacağı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında iki hafta önce alınan önlemlerin sonuçları detaylı bir şekilde masaya yatırılacak. Günlük vaka sayıları, yoğun bakımların doluluk oranları ve sağlık sisteminin kaldırma kapasitesi çerçevesinde kısıtlamaların kapsamının ne olacağına karar verilecek.