HIZLI AŞILAMA

Kapanma kararıyla vakalar hızla aşağı doğru çekilirken aşılamaya ise hız verilecek. Spuknik V aşısının bu nedenle devreye sokulduğu 40-50 milyonun kısa sürede aşılanmasının planlandığı bildirildi. Alınan önlemlere karşın günlük vaka sayılarının daha önceki dalgalardaki olduğu gibi hızla düşmemesinin iki nedeni bulunuyor.



Bunlardan ilki İngiliz mutantı. Şu anda vakaların yüzde 90'ı yüzde 30 daha hızlı yayılan İngiliz mutantı. İkinci ise toplumun yüzde 30'luk bölümünün "Sıkıldım, bunaldım" diyerek yasaklara uymaması.