Yıldırım, Ümraniye Belediyesi'nin ekmek satışına karşı olmadıklarını belirterek, "Şu anda Ümraniye sınırları içerisinde 35 noktada halk ekmek satış noktası bulunmaktadır. Kent kültürü içerisinde mobil satış büfelerinin ihtiyaca göre uygun noktalara koyulması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

İsmet Yıldırım, şunları söyledi:

"Bir oldu bittiyle büfelerin koyulması ve 'ben yaptım oldu' zihniyetiyle bir yere varılması imkansızdır. Ülkemiz zor günlerden geçerken bu tarz olaylarla siyasi rant elde etmeye çalışmak en hafif tabirle basitliktir. Ümraniye halkı bizi gayet iyi tanımaktadır. Algı operasyonlarıyla Ümraniyelileri kandıramazsınız."

TUNCER: ÖNCE MECLİS KARARINI ÇİĞNE SONRA MAĞDUR EDEBİYATI YAP

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer de, İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun'u eleştirdi.

Murat Ongun, "Bugüne kadar İstanbul genelindeki 533 Halk Ekmek büfesinin 100'e yakını CHP'li belediyelere yerleştirilmişti ve hiçbir sorun yaşanmamıştı. Şimdi İBB Meclisi'nden oy birliğiyle geçen büfelerin Ümraniye ve Üsküdar'da engellenmesini anlamak mümkün değil" iddiasında bulunmuştu.

Yavuz Selim Tuncer, Murat Ongun'un söz konusu paylaşımını eleştirerek, "Ekmeğin siyaseti olmaz bu doğru ama belediyenin hukuku olmak zorunda! Yancı Murat Ongun.. Meclis kararında büfelerin yerleştirileceği alanın ilçe belediyesince uygun görülmesi gerektiği yazıyor. Önce meclis kararını çiğne sonra mağdur edebiyatı yap. Ne güzel İstanbul be.." dedi.