İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının vinci hareket ettirdiği sırada Ümraniye Belediyesi zabıta memuru Mustafa Sungur Polat'ın eli yarıldığı öğrenildi. Mustafa Sungur Polat'ın eline 12 dikiş atıldığı bildirildi.
TUNCER: İMAMOĞLU, İBB ZABITALARIYLA ÜMRANİYE BELEDİYESİ'NİN ZABITALARINI KARŞI KARŞIYA GETİRMİŞTİR
Sabah'ın aktardığına göre, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Tuncer, "Sayın Ekrem İmamoğlu; Ümraniye Santral Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtalarıyla Ümraniye Belediyesi'nin zabıtalarını karşı karşıya getirmiştir. Mustafa Sungur Polat arkadaşımızın elinde şu anda 12 dikiş bulunmaktadır. Bugün tedavisini yaptırdık. Yarın (bugün) estetik cerrah gelecek ve müdahalede bulunacak" dedi.
"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUKSUZ İŞ YAPIYOR"
Yavuz Selim Tuncer, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12 Mart 2020 tarihli kararla, ilçe belediyesinden İmar ve Şehircilik yönünden görüş alınmak kaydıyla Halk Ekmek büfesi koyma yetkisini İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'ye verildiğini hatırlattı.
Tuncer, şunları söyledi: