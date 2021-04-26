AVM'ler kapandı mı? AVM'ler saat kaçta açılıp saat kaçta kapanıyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 26 Nisan Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşti ve koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni kararlar açıklandı. Artan vaka sayılarını azaltmak amacıyla tam kapanmanın uygulanacağı tarihler belirlendi, peki AVM'ler için karar verildi mi? İşte detaylar…
AVM'LER KAPANDI MI?
Kabine Toplantısı sonrasında belirli tarihler arasında tam kapanma kararı alındı. İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgeyi yayınlanması bekleniyor, yayınlandığında haberimizde yer alacak.
AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
AVM'ler genellikle saat 10.00'dan itibaren hizmet vermeye başlıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda kentteki AVM ve zincir marketlerin 17.30'da, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nın 17.00'de faaliyetlerini sonlandıracağını, ramazan ayı boyunca Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve sanayi tesislerinde ise 1. vardiyanın 17.00'de bitirileceğini duyurdu.
Vali Yerlikaya, AVM, çarşı, zincir market ve OSB'lerin kapanış saatlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, salgına karşı toplumun tüm kesimleriyle birlikte topyekün verilecek mücadelenin önemini vurguladı.