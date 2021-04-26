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    AVM’ler kapandı mı? ? Yeni genelge…

    Gündemde binlerce kişi AVM’ler kapandı mı? Sorusunun yanıtını merak ederek sıkça araştırmaya başladı. 26 Nisan Kabine Toplantısı gerçekleşti ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslenerek alınan yeni kararları açıkladı. 81 il valiliklerine İçişleri Bakanlığı tarafından genelge gönderildi. Tam kapanma kararınının alınmasından sonra vatandaşlar ? Sorgulamasını yapar oldu. Peki tam kapanma boyunca AVM’ler kapalı mı olacak?

    takvim.com.tr
    AVM’ler kapandı mı?

    AVM'ler kapandı mı? AVM'ler saat kaçta açılıp saat kaçta kapanıyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 26 Nisan Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşti ve koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni kararlar açıklandı. Artan vaka sayılarını azaltmak amacıyla tam kapanmanın uygulanacağı tarihler belirlendi, peki AVM'ler için karar verildi mi? İşte detaylar…

    AVM'LER KAPANDI MI?

    Kabine Toplantısı sonrasında belirli tarihler arasında tam kapanma kararı alındı. İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgeyi yayınlanması bekleniyor, yayınlandığında haberimizde yer alacak.

    AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

    AVM'ler genellikle saat 10.00'dan itibaren hizmet vermeye başlıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda kentteki AVM ve zincir marketlerin 17.30'da, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nın 17.00'de faaliyetlerini sonlandıracağını, ramazan ayı boyunca Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve sanayi tesislerinde ise 1. vardiyanın 17.00'de bitirileceğini duyurdu.

    Vali Yerlikaya, AVM, çarşı, zincir market ve OSB'lerin kapanış saatlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, salgına karşı toplumun tüm kesimleriyle birlikte topyekün verilecek mücadelenin önemini vurguladı.

        26 NİSAN KABİNE TOPLANTIIS KARARLARI

        29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

        Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe phaket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğear günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

        Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

        Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

        İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."
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