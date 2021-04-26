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    • 26.04.2021 20:45
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    • 26.04.2021 21:36
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    Tüm Türkiye Kabine Toplantısı sonrası gelecek açıklamaları merakla beklemeye başladı. Bugün 26 Nisan Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bir araya geldi ve sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni alınan kararlar açıklandı ve tam kapanma olup olmayacağı da bellli oldu. Yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte artan vaka sayılarına nasıl önlemler alınacağı merak konusu olmuştu, önemli açıklamalar sonrasında bundan sonraki sürece nasıl devam edileceği şekillendi. Son dakika açıklamalara göre , , ? ?

    takvim.com.tr
    Fırınlar, pazarlar, hastaneler açık mı?

    Milyonlarca kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs ile mücadelede hangi yeni kararların alındığını merak eder oldu. Kısmı kapanmanın uygulandığı iki haftalık sürecin sonuna gelindi ve artan vakaların düşürülmesine yönelik yeni hangi kararlar alındı? Ramazan Bayramı'na az bir süre kala tam kapanmanın uygulanıp uygulanmayacağı merakla araştırılırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Son dakika habere göre Fırınlar, pazarlar, hastaneler açık mı? Tam kapanmada hafta içi ve hafta sonu fırınların çalışma saatleri nedir?

    TAM KAPANMADA FIRINLAR, PAZARLAR, HASTANELER AÇIK MI?

    Tam kapanma açık olacak işletmelerin listesi ve kısıtlamadan muaf olacak kişiler İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle netlik kazanacak.

    26 NİSAN YENİ KABİNE KARARLARI NELER?

    "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir."

        KOVİD-19 TESTLERİNİN POZİTİFLİK ORANI SON İKİ AYDA 3 KAT ARTTI

        Ülke genelinde yapılan Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı, 21 Şubat'ta yüzde 6,47 iken, 3 kat artarak 21 Nisan'da yüzde 19,44'e çıktı.

        AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, ocakta 5 milyon 126 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, günlük ortalama test sayısı 165 bin 382 oldu.

        Günlük ortalama 8 bin 671 vakanın tespit edildiği ocakta, testlerin ortalama pozitiflik oranı yüzde 5,24 olarak kayıtlara geçti.

        3 milyon 543 bin 594 Kovid-19 testinin yapıldığı şubat ayında, günlük ortalama test sayısı 126 bin 557 oldu. Şubatta günlük ortalama vaka sayısı 8 bin 4, testlerin pozitiflik oranı da yüzde 6,32 olarak belirlendi

        TESTLERİNİN POZİTİFLİK ORANI MARTTA 2 KAT ARTTI

        Kovid-19 vakalarının martta ülke genelinde artmasıyla testlerin pozitiflik oranında da belirgin yükseliş yaşandı.

        Martta günde ortalama 174 bin 303 olmak üzere, toplam 5 milyon 403 bin 401 Kovid-19 testi yapıldı. Günlük ortalama vaka sayısı 19 bin 858, testlerin pozitiflik oranının ortalaması da yüzde 11,39 olarak hesaplandı.

        1 Mart'ta yüzde 7,58 olan pozitiflik oranı, 10 Mart'ta yüzde 10,03'e, 20 Mart'ta yüzde 11,08'e çıktı. Martın son 10 gününde yüzde 5'in üstünde artan testlerin pozitif çıkma oranı, 31 Mart'ta yüzde 16,38'e yükseldi.
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