Milyonlarca kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs ile mücadelede hangi yeni kararların alındığını merak eder oldu. Belirli tarihler arasında tam kapanma uygulanacağının açıklanmasının ardından milyonlarca kişi İçişleri Bakanlığı genelgesi son dakika! 26 Nisan Kabine Toplantısı yeni kararlar ile ilgili tam kapanma genelgesi yayınlandı mı? Araştırmalarını yapmaya başladı. İşte son dakika gelişmeler…
26 NİSAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYINLANDI MI?
İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nin saat 00:00'da açıklanması bekleniyor. Yayınlanınca haberimizde yer alacaktır.
26 NİSAN KABİNE TOPLANTISI YENİ KARARLARI
29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe phaket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğear günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.