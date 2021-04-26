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    • 26.04.2021 20:26
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    Gündemde tüm illerden milyonlarca kişi sorgulamasını arama motorları üzerinden yapmaya başladı. 26 Nisan Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bir araya geldi ve sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni alınan kararlar açıklandı ve belirli tarihler aralığında tam kapanma olacağı duyuruldu. Peki yayınlandı mı?

    takvim.com.tr
    İçişleri Bakanlığı genelgesi son dakika!

    Milyonlarca kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs ile mücadelede hangi yeni kararların alındığını merak eder oldu. Belirli tarihler arasında tam kapanma uygulanacağının açıklanmasının ardından milyonlarca kişi İçişleri Bakanlığı genelgesi son dakika! 26 Nisan Kabine Toplantısı yeni kararlar ile ilgili tam kapanma genelgesi yayınlandı mı? Araştırmalarını yapmaya başladı. İşte son dakika gelişmeler…

    26 NİSAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYINLANDI MI?

    İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nin saat 00:00'da açıklanması bekleniyor. Yayınlanınca haberimizde yer alacaktır.

    26 NİSAN KABİNE TOPLANTISI YENİ KARARLARI

    29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

    Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe phaket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğear günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

        Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

        Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

        İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."
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